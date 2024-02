Conservatorium Hotel –Historie meets Design

Das Luxushotel verbindet ein einzigartiges Designkonzept, asiatisch-inspirierte Küche und Entspannung. Das niederländische Lebensgefühl und der Charme der Stadt werden perfekt eingefangen, kommen in jedem Zimmer, jeder Suite zum Ausdruck. Ob eine Nacht in Museen, Schlittschuhlaufen, in gemütlichen Bruin Cafés sitzen – alles lässt sich hotelnah machen. Für eine wohltuende Auszeit geht’s ins Akasha Spa, ausgezeichnet als Best Hotel Spa 2023 der Niederlande. Der Flughafen ist acht Kilometer entfernt. www.conservatoriumhotel.com – ab 728 €/Nacht