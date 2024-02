beauty alliance Deutschland verzeichnet bestes Jahresergebnis der Firmenhistorie

Mit einem rekordverdächtigen Jahresergebnis kann die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückblicken. Das Resultat des Vorjahres, das bereits auf Spitzenniveau lag, konnte Deutschlands führende Parfümerie-Kooperation deutlich übertreffen.

„2023 stellt das beste Jahr unserer Firmengeschichte dar, es übertrifft das bisherige Rekordjahr 2016, das weit vor Corona lag“, bilanziert Geschäftsführer Frank Haensel. „Vor dem Hintergrund vielfältiger belastender externer Einflussfaktoren, wie einer nach wie vor politisch unsicheren Lage, den Auswirkungen der Energiekrise und einer weiterhin hohen Inflation ist dieses Ergebnis weitaus höher einzuschätzen.“

Zuwachs im stationären Handel

Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren des vergangenen Jahres war die positive Umsatzentwicklung des stationären Handels, die gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 5,7 Prozent verzeichnen konnte. „… und das in einem sich insgesamt sehr erfolgreich entwickelnden Markt…“ resümiert Geschäftsführer Christian Lorenz. Online betrug der Zuwachs im Jahresvergleich stolze 16,8 Prozent. Das bedeutet ein Gesamtwachstum des Umsatzes in Höhe von 7,4 Prozent. „Es gab einige wichtige Erfolgsfaktoren: Hervorzuheben sind die Optimierung der Prozesse, die strenge Haushaltsführung der Geschäftsführung während und nach der Corona-Krise sowie die rasant wachsende Digitalisierung innerhalb unseres Verbandes, die wir immer weiter vorantreiben,“ erklärt Frank Haensel. „Auch das Ergebnis der Zentralregulierung mit einem Umsatzplus von zehn Prozent kann sich mehr als sehen lassen.“

Mit starken Partnern in die Zukunft

„Gemeinsam mit unseren starken Handelspartnern an mehr als 1100 Standorten können wir optimistisch in die Zukunft blicken,“ wagt Christian Lorenz eine Vorausschau auf kommende Entwicklungen. „Dies hat uns auch die positive Stimmung auf der Gesellschafterversammlung im Mai 2023 in Köln/Leverkusen gezeigt. Die bereits 2022 eingeleiteten strategischen Projekte sowie die Umsetzung verschiedener IT-Vorhaben haben erste Früchte getragen und deutliche Wirkung gezeigt.“ Und Frank Haensel ergänzt: „Wir werden unsere qualitative Ausrichtung weiter forcieren mit deutlichem Augenmerk auf unsere Stellung im Luxussegment. Mit unseren strategischen Projekten, die auch 2024 ihre Wirkung entfalten werden, wollen wir die Erfolgs- und Ertragsaussichten des Verbandes und unserer Partner weiter deutlich verbessern.“ www.beauty-alliance.de