10 Jahre BLACK OPIUM

YSL Beauty feierte das 10-jährige Jubiläum von Black Opium. Der Duftklassiker von YSL Beauty zählt bis heute zu den meistverkauften und beliebtesten Damendüften.

Am 25. Januar 2024 fand im angesagten Nachtclub Watergate in Berlin die Jubiläumsfeier der ikonischen Duftkollektion Black Opium statt. Unter den Gästen waren Models und Influencer wie Soulin Omar und Toni Dreher-Adenuga, um den beeindruckenden Erfolg von Black Opium unter Begleitung des deutschen YSL Beauty Teams zu zelebrieren.



Im Jahr 1977 versetzte Yves Saint Laurent die Welt mit dem provokantesten Duft, der je lanciert wurde, in Aufregung. Es war einer der prägenden Düfte des 20. Jahrhunderts – ein weltweiter Bestseller, der die Tiefe, Reichhaltigkeit und Intensität von Couture-Düften neu definierte und sofort zu einer Ikone wurde. Der mutige, mysteriöse Duft traf den Zeitgeist. Heute wird er verkörpert durch eine starke Frau: Zoë Kravitz. „Das 10-jährige Jubiläum von Black Opium ist für uns ein bedeutender Meilenstein“, sagte Güven Dalgıç, General Manager YSL Beauty und IT Cosmetics DACH. „Diese Zeitreise erlaubt es uns, die Erfolge zu feiern, die mit der Kreation dieses ikonischen Duftes verbunden sind. Mit Black Opium EdP Over Red setzen wir unsere Tradition fort, innovative Düfte zu schaffen, die die Sinne verführen und die Kühnheit von YSL Beauty verkörpern“. www.ysl.com