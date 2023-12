SENSAI eröffnet Flagship Store in Shanghai

Die japanische Luxuskosmetikmarke hat am 27. Oktober 2023 ihren ersten Flagship Store in Shanghai, China eröffnet. Dieser Schritt markiert die Expansion der Marke nach Asien, beginnend mit China.

Sensai hat sich in den letzten knapp 50 Jahren bereits als japanische Luxusmarke in Europa fest etabliert und ist derzeit in über 40 Ländern in etwa 3.600 Geschäften vertreten. Der Flagship Store in Shanghai ist als „erlebnisorientierter Konzeptstore“ kreiert worden, um die einzigartigen Werte von Sensai zu vermitteln und diese in die physische Kosmetikwelt zu übersetzen. In Zeiten einer vermehrt digitalen Welt setzt Senai damit ein Zeichen, dass Beauty eine Erlebniswelt ist, die mit allen Sinnen aufgenommen werden sollte.

Das Konzept des Flagship Stores spiegelt die Kernwerte von Sensai wider – die Wertschätzung der Feinheiten des Lebens, die in allen Dingen und Momenten zu finden sind. Das Design des Geschäfts ist von der Abfolge einer traditionellen Teezeremonie inspiriert und betont die Reinigung und Vorbereitung des Geistes.

www.sensai-cosmetics.com