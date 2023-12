Mattias Mußler scheidet bei der haircare.group aus

Veränderung bei der haircare.group: Mattias Mußler gibt seinen Posten zum Jahresende auf, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Die haircare.group aus Bietigheim-Bissingen gibt bekannt, dass Mattias Mußler zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsleitung des familiengeführten Unternehmens ausscheiden wird. Mußler verstärkte seit Januar 2020 die strategische Geschäftsführung der haircare.group und erweiterte das operative Führungsteam von baslerbeauty, dem zur Gruppe gehörenden internationalen Anbieter professioneller Haarpflege- und Kosmetikprodukte.

Seit fast vier Jahren arbeitete Mattias Mußler erfolgreich und teamorientiert mit der Geschäftsführung der haircare.group, bestehend aus Dr. Michael Allert, Timo Allert und Dennis Böhm, zusammen. Gemeinsam wurden in dieser Zeit nicht nur bedeutende Entscheidungen getroffen, sondern auch erfolgreich umgesetzt, was maßgeblich zur Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe beitrug.



„Es war eine tolle Zeit, und deshalb möchten wir uns im Namen der gesamten Belegschaft bei Mattias Mußler für seinen unermüdlichen Einsatz, sein Engagement sowie seine wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens bedanken. Sein Weggang markiert das Ende eines erfolgreichen Kapitels, und wir wünschen ihm für seine neuen Projekte alles Gute“, so die bestehende Geschäftsführung.



Bis zum 31. Dezember 2023 wird Mattias Mußler weiterhin vollständig im Dienst der Unternehmen stehen, bevor er sich neuen Herausforderungen widmet. Mußler: „Die vier Jahre bei der haircare.group waren für mich eine äußerst bereichernde Erfahrung. Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie der Geschäftsführung, die stets von Teamarbeit und erfolgreichen Entscheidungen geprägt war, und ich freue mich nun darauf, mich neu zu orientieren.“ www.haircare-group.com