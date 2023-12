Dächer im kaiserlichen Stil, große Wassergefäße, traditionelle Laternen, edle Mosaikfliesen – inspiriert von der Indochina-Ära zeigt sich das The Anam Mui Ne im vietnamesischen Charme und mit Ästhetik im Kolonialstil. Mit der Kombination aus zeitgenössischen und vietnamesischen Elementen, möchte das Resort seinen Gästen einen authentischen Aufenthalt ermöglichen und das vietnamesische Lebensgefühl in alle Bereiche des Hotels bringen.

Französischer Einfluss trifft auf traditionell vietnamesische Ästhetik

Die insgesamt 127 Zimmer und Suiten des The Anam Mui Ne zeigen vietnamesische Handwerkskunst, nostalgisches Ambiente und bieten einen Blick auf das Meer, die Gärten und die Swimmingpools des Resorts. Inspiriert wurde die Architektur von den französischen Villen in Hanoi und beinhaltet dabei sowohl Elemente aus der Kolonialzeit als auch aus der klassischen vietnamesischen Ästhetik. Dazu gehören eigens gefertigte Enkaustik-Mosaikfliesen, dekorative Vasen und Statuen, sowie Teakholzmöbel. Viele Elemente wurden von Arbeitern aus ganz Vietnam handgefertigt, deren Berufe seit Generationen weitergegeben werden.

Das Tor zur authentischen vietnamesischen Kultur

Um den Gästen die vietnamesische Tradition auch außerhalb des Hotelzimmers näher zu bringen, veranstalten die Mitarbeiter des The Anam Mui Ne zudem eine tägliche Sundower-Zeremonie. Dahinter verbirgt sich eine Prozession in traditioneller Cham-Kleidung, die von Trommelklängen begleitet wird. Die Prozession gedenkt dem alten Champa-Königreich und führt die Teilnehmer von der Lobby des Resorts, durch den Park, hinunter zum weißen Sandstrand. Die Zeremonie ist in weiteres Beispiel für die lokale Kultur, die das Resort nutzt, um ein authentisches Gästeerlebnis zu schaffen.

Über The Anam Group

Nach dem vielversprechenden Debüt des The Anam Cam Ranh im Jahr 2017 feiert die unabhängig geführte The Anam Group im Januar 2023 die große Eröffnung ihres zweiten Hotels: The Anam Mui Ne.

Mit der Philosophie „Indochinesischer Charme – Moderner Luxus“ verbindet die Gruppe die besondere Ästhetik der Kolonialzeit und den warmherzig-aufmerksamen Service Vietnams mit modernem Komfort und zeitgemäßen Annehmlichkeiten. Der Marken-Name „The Anam“ ist eine Anspielung auf „An Nam“ – den Namen Zentralvietnams während der französischen Indochina-Ära.

Das The Anam Cam Ranh könnte einem Bilderbuch entsprungen sein. Das zauberhafte Resort liegt 300 Meter vom Strand entfernt auf Vietnams malerischer Halbinsel Cam Ranh, die mit durchschnittlich mehr als 300 Sonnentagen im Jahr verwöhnt. Das luxuriöse Fünf-Sterne-Resort verfügt über 77 Villen sowie 136 Zimmer und Suiten. Kulinarisch verwöhnt The Anam mit einem französisch inspirierten Feinschmecker-Restaurant, einem ganztägig geöffneten Restaurant, einem vietnamesischen Restaurant mit Bar, einer klassischen Bar, einem Beach Club und Room-Service. Das Spa bietet wohltuende Anwendungen in insgesamt zehn Behandlungsräumen. Außerdem gibt es Innen- und open-air Kinos, drei große Swimmingpools, einen Ballsaal, Konferenzräume, ein Freizeit- und Fitnesscenter, einen Tennisplatz, einen Yoga-Raum mit Terrasse, einen Kinderclub, ein Putting Green, einen Souvenir-Shop und vieles mehr.