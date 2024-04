Hohe Stabilität und solide Finanzlage – beauty alliance weiter im Aufwärtstrend

Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG konnte im Februar 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2023 bekanntgeben.

Die einzelnen im Jahresabschluss 2023 finalisierten Resultate bestätigen den sich fortsetzenden Aufwärtstrend: Deutschlands führende Parfümerie-Kooperation überzeugt mit starkem Wachstum, hoher Stabilität und einer soliden Finanzlage. „Die Ergebnisse untermauern, dass es sich 2023 um das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte handelte“, erklärt Geschäftsführer Frank Haensel. „So verzeichnen wir beispielsweise einen Anstieg des Zentralregulierungsumsatzes um zehn Prozent im Vergleich zu 2022.“ Geschäftsführer Christian Lorenz ergänzt: „Das vergangene Jahr übertrifft noch das bisherige Rekordjahr 2016. Vor dem Hintergrund von externen Einflussfaktoren, wie einer politisch unsicheren Lage und den Auswirkungen der Energiekrise, ist das Ergebnis noch umso höher einzuschätzen.“

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt der Anstieg des Jahresüberschusses der beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG von 10,9 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 13,5 Millionen Euro in 2023 ein sattes Plus von 23,9 Prozent. Optimierte interne Prozesse, eine sparsame Haushaltsführung und das Ausnutzen von neuen Wachstumsfeldern – stationär und online – haben besonders zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen.

Die Eigenkapitalquote beträgt insgesamt mehr als 55 Prozent. „Unsere Vermögens-, Finanz-und Ertragslage zeigt insgesamt eine sehr solide, hohe Stabilität. Darauf können wir weiterhin aufbauen und gemeinsam mit unseren starken Handelspartnern optimistisch in die Zukunft blicken,“ so Frank Haensel und Christian Lorenz.

Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren des vergangenen Jahres war die positive Umsatzentwicklung des stationären Handels, der gegenüber 2022 einen spürbaren Zuwachs verzeichnen konnte. Online beträgt der Zuwachs im Jahresvergleich stolze 16,8 Prozent. Dies bedeutet ein Gesamtwachstum der Gesellschafter in Höhe von 7,4 Prozent. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 hat sich die beauty alliance viel vorgenommen: „Wir werden unsere qualitative Ausrichtung mit deutlichem Augenmerk auf unsere Stellung im Luxussegment forcieren. Mit mehreren strategisch bedeutsamen Projekten und der rasant wachsenden Digitalisierung wollen wir die Erfolgs- und Ertragsaussichten des Verbandes und unserer Partner weiter deutlich verbessern“, so Frank Haensel.

Die diesjährige Gesellschafterversammlung wird vom 5. bis 7. Mai 2024 in Bielefeld, dem Sitz der Verwaltung der beauty alliance, stattfinden. Das Programm bietet einige Highlights: So finden die Tagungen und die erste Abendveranstaltung im bekannten Eventlokal Lokschuppen statt. Zur abschließenden Abendveranstaltung treffen sich die Teilnehmenden am 6. Mai im „Glück & Seligkeit“ – einer ehemaligen Kirche, die zu einem gastronomischen Betrieb umgebaut wurde und weit über die Grenzen Bielefelds bekannt ist für ihre einzigartige Atmosphäre.www.beauty-alliance.de; www.parfuemerie.de