111 Orte in Genf, die man gesehen haben muss

Wo geben sich Spione, Sonderbotschafter und ein Irokesenhäuptling die Türklinke in die Hand? Warum werden in Genf selbst noch die Mülltonnen in Schokolade gegossen? Und wo hinterliess Frankenstein seinen ökologischen Fussabdruck? Entdecken Sie 111 spektakuläre und geheimnisvolle, geschichtsträchtige und vergessene Orte in Genf – abseits der bekannten Pfade. Eine Melange aus Provinz & mediterranem savoir vivre. Die drei Autoren, Ambroise Tièche, Katharina Hohmann und Fritz von Klinggräff, haben die Minimetropole einmal aus ganz neuen Blickwinkeln betrachtet und spannende, aufregende und skurrile Orte entdeckt, denn die muss es in der Banken- und Diplomatenstadt ja auch geben.

16,95 Euro, 240 Seiten, Emons-Verlag

CityTrip Genf

Genf, die elegante Hauptstadt des gleichnamigen Schweizer Kantons, genießt als Sitz der UNO Weltruf. Die malerische Altstadt und die spektakuläre Lage am Genfersee, eingebettet zwischen schneebedeckten Bergen, bieten Gästen reichlich Abwechslung. Genussmenschen finden in der Weinbauregion Genf nicht nur exquisite Tropfen, sondern auch zahlreiche international prämierte Restaurants. Technikbegeisterte dürfen sich einen Besuch des Forschungszentrums CERN nicht entgehen lassen. Dieser aktuelle Stadtführer ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der Kantonshauptstadt und „kleinsten Weltmetropole“ selbstständig zu entdecken. Viele reisepraktische Tipps, übersichtliche Stadtpläne in der vorderen und hinteren Umschlagklappe,eine Sprachhilfe Französisch und ein herausnehmbarer Stadtfaltplan rundenden aktuellen CityTrip ab.

14,95 Euro, 144 Seiten, Reise Know-How Verlag