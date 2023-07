Zwei German Brand Awards an Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik

Gleich zweimal wurde Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik in diesem Jahr mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ erhielt das Unternehmen einen Award für den Relaunch der Marke GREEN PEEL®. Ziel des Relaunchs war es, die Werte der Marke und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten dieser Institutsbehandlung zu visualisieren.

Einen weiteren Erfolg konnte das Unternehmen durch die Eröffnung des ersten eigenen Flagship Store & Instituts feiern. „In weniger als einem Jahr nach Eröffnung konnten wir in der Beauty-Hauptstadt Düsseldorf einen besonderen Berührungspunkt zu unserer Marke schaffen und sind besonders stolz, dass dieses Herzensprojekt eine gebührende Anerkennung durch den Gewinn des German Brand Awards – Special Mention erhält“, so Alexander Drusio, geschäftsführender Gesellschafter. www.schrammek.de