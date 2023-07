oceanBASIS investiert in Meeresschutz und Nahrungsergänzung

Die Algenexperten aus Kiel-Holtenau verstärken ihr Engagement bei der Entwicklung von Nahrungsergänzung zur Prävention altersbedingter Krankheiten im Rahmen der „Blue Mission“ der EU.

Die oceanBASIS GmbH startet gemeinsam mit 25 weiteren Partnern das vom Submariner-Netzwerk, Berlin, geleitete EU-Leuchtturmprojekt „AlgaeProBANOS“. Dieses mit 12 Millionen Euro ausgestattete Projekt gehört zur EU-Mission „Restore our Ocean and Waters“ und zielt darauf ab, die Gesundheit unserer Ozeane, Meere und Gewässer zu schützen und wiederherzustellen. Die nachhaltige Nutzung von Algen spielt in dem Projekt eine entscheidende Rolle. Die 26 Konsortialpartner von „AlgaeProBANOS“ wollen mit dem Projekt demonstrieren, dass die nachhaltige Nutzung von Algen innovative Produkte und Lösungen in der gesamten Ost- und Nordseeregion hervorbringen kann.

oceanBASIS, das seit 2001 auf Algen basierte Extrakte und die zertifizierte Naturkosmetik „Oceanwell“ entwickelt und vermarktet, ist in diesem Projekt eines von sechs kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-Ups, die Algen verwenden, um daraus innovative und nützliche Produkte zu entwickeln. Dazu gehören Produkte der Hautpflege, Nahrung, Tierfutter, Textilien und Nahrungsergänzung.

Algenzucker gegen altersbedingte Makuladegeneration und Demenz

Gemeinsam mit ihrem Schwesterunternehmen CRM – Coastal Research & Management und mehreren Universitäten erforscht oceanBasis seit mehr als 20 Jahren die „Blaue Apotheke“ Meer. Dabei sind die Wirkstoffe aus Algen besonders potent, z. B. das Fucoidan – ein spezieller Algenzucker.

Das Forschungsteam von oceanBASIS konnte an menschlichen Zellkulturen zeigen, dass Fucoidan auch die Ursache von Alzheimer bekämpfen kann. Nach einer wissenschaftlichen Studie haben Patienten mit Makuladegeneration ein erhöhtes Risiko für Demenz und Alzheimer.

Starkes Signal für die nachhaltige Nutzung von marinen Ökosystemen

Für diesen Entwicklungsansatz erhält das Kieler Unternehmen 475 Tsd. Euro Förderung auf vier Jahre von der EU und investiert selbst mindestens 200 Tsd. Euro in die Entwicklung eines neuen Nahrungsergänzungsmittels mit dem Algenwirkstoff Fucoidan.

Ziel der Entwicklungsarbeiten von oceanBASIS ist es insbesondere, einen nachhaltigen Herstellungsprozess zu entwickeln, der den Wirkstoff möglichst schonend aus den ökologisch kultivierten oder geernteten Algen extrahiert. Auch die nötigen regulatorischen Schritte, z. B. die Anmeldung eines neuen sogenannten „Health Claims“ für Nahrungsergänzungsmittel bei den EU-Behörden, ist Bestandteil dieses Projekts. Die beteiligten Forschungsinstitutionen unterstützen die Piloten in diesem Projekt mit ihrem Know-how. www.oceanbasis.de, wwwoceanwell.de, www.algaeprobanos.eu