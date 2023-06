Diamants Meet Stars: Cosmopolitan Prix de Beauté 2023

Wie immer, nur anders! Nach vielen Jahren im historischen Kurhaus in Wiesbaden, fand der Cosmopolitan Prix de Beauté 2023 am 20. April erstmals in Hamburg statt – der Heimat der Cosmopolitan-Redaktion und der Bauer Media Group.

45 Gäste, 15 Gewinnermarken und eine extravagante Location – der Beauty-Award wurde im exklusiven Rahmen und Setting am Hamburger Hafen liegenden 2-Sterne Restaurant „Bianc“ zelebriert. Inhaber Matteo Ferrantino zauberte mit seinen Kreationen ein Erlebnis der Küchenkunst.

„Der diesjährige Prix de Beauté war ein Event für alle Sinne! Neben dem kreativen und köstlichen Menü, standen natürlich vor allem die Gewinnerprodukte im Spotlight. Diese überzeugen nicht nur mit Funktion, sondern auch mit dem, was sie den Konsumentinnen und Konsumenten bedeuten; was sie ihnen im Sinne von Wertschätzung Gutes tun“, so Cosmopolitan-Chefredakteurin Lara Gonschorowski.

Auch in diesem Jahr wurden Innovation und Tradition in verschiedenen Kategorien von Haar-, Körper- oder Gesichtspflege bis #support, All Time Favourite oder Green Beauty von einer Fachjury ausgezeichnet. Alle Gewinner finden Sie auf www.prixdebeaute.de