Am 8. Juni ist World Ocean Day

Mit dem World Ocean Day, der 2023 unter dem Motto „Ocean Restoration“ steht, bekräftigt auch Biotherm sein unermüdliches Engagement für den Schutz der Ozeane.

Als eine Marke, die tief in der Natur verwurzelt ist, erkennt Biotherm die wertvollen Ressourcen und die Inspiration, die die Ozeane für die eigenen Produkte liefern. Im Gegenzug übernimmt Biotherm Verantwortung für die Nachhaltigkeit und den Erhalt dieser wertvollen maritimen Ökosysteme. Mit der Überzeugung, dass Schönheit einen positiven Einfluss auf unsere Ozeane haben kann – und sollte – wird Biotherm auch am diesjährigen World Ocean Day auf die Notwendigkeit des Meeresschutzes aufmerksam machen. „Biotherm verdankt dem Wasser alles – und will ihm noch mehr zurückgeben.“, so Gregory Benoit, Biotherm Global President.

Stattfinden werden zahlreiche Aktionen, um den Ozeanen eine Stimme zu verleihen. www.biotherm.de