beast macht Schule

Die beast Beauty Academy Stuttgart, eine der führenden Make-up Schulen Deutschlands, wurde 9 Jahre nach ihrer Gründung vom Kolping Bildungswerk gekauft. Carola Bopp, Co-Gründerin der beast, begleitet als Geschäftsführerin beider Schulen unter dem Vorstand des Kolping Bildungswerkes beide Unternehmen bei ihrem Schritt in die neue Beauty Bildungszukunft.

Als einer der bedeutendsten privaten Bildungsträger Süddeutschlands bietet das Kolping Bildungswerk ein Netzwerk, das Kolping-Bildungsunternehmen an über 180 Standorten in ganz Deutschland aktiv miteinander verbindet.

Mit dem Kauf der Kosmetikschule Lehmann etablierte das Kolping Bildungswerk bereits 2021 den neuen Bildungsbereich „Beauty“,den die beastnun ergänzt.

„Als Vorreiter der Beauty & Health Branche in Sachen Ausbildung wollen wir eine fachliche und menschliche Vorbildfunktion übernehmen. Durch unser ganzheitliches Beauty-Verständnis dreht sich für uns alles um den individuellen Menschen hinter der Kosmetik, den wir offen und tolerant in seiner Einzigartigkeit begrüßen“, so Carola Bopp. „Mit ehrlichem Fokus auf Nachhaltigkeit schöpfen wir aus erfahrungsreicher Tradition und schreiten innovativ und verantwortungsvoll in die Zukunft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Werte in unserer Neuausrichtung der Beauty-Bildungseinrichtungen etablieren.“

Beide Schulen – Lehmann und beast– bleiben als eigenständige Bildungseinrichtungen bestehen. „Somit ist die maximale Ausbildungsqualität in den jeweiligen Fachbereichen der dekorativen bzw. pflegenden Kosmetik gegeben.“

Die zertifizierte Ausbildung zum/r Visagist:in der beastist zukünftig automatisch in der einjährigen Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Kosmetiker:in enthalten. Auf Wunsch kann auch die beast-Ausbildung zum/r Make-up Artist oder Pro Hair & Make-up Artist integriert werden.

www.kosmetikschule-lehmann.de, www.be-a-st.de