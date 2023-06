Stark im Team

AleF ist die Kurzform für ein tolles Programm der Wiedemann Parfümerien. Sie steht für Azubis leiten eine Filiale und richtet sich an alle Auszubildenden im 2. und 3. Lehrjahr. Acht Auszubildende waren dieses Mal beteiligt.

„Das AleF-Projekt ist ein Highlight in der intensiven Förderung und Unterstützung der Ausbildung“, sagt Marga Albrecht, Ansprechpartnerin und Schulungsbeauftragte für alle Auszubildenden im Hause Wiedemann. Seit acht Jahren gibt es das Projekt, bei dem die künftigen Kaufleute im Einzelhandel eine Filiale leiten. Sie entwickeln eigenständig Marketingkonzepte und setzen diese vor Ort um. „Die Aktionstage begannen bereits Wochen vorher mit der Planung und Vorbereitung, vom Schaufenster bis zur nachhaltigen Kundenaktion. Bei der Umsetzung war ihre tägliche positive Präsenz und ihr Verantwortungsbewusstsein wichtig für das Gelingen.“ Die Auszubildenden haben in der Projektwoche zudem junge Menschen auf den Berufsweg in der Parfümerie aufmerksam gemacht. In einem ansprechenden Flyer erklären sie, wie ihr Alltag aussieht. Alle Azubis sind sich einig: „Wir mussten raus aus unserer Komfortzone und uns der Herausforderung stellen. Doch gemeinsam als Team haben wir es super geschafft, durften neue Dinge ausprobieren und sehr selbstständig arbeiten. Gemeinsam erleben, dem einen helfen und von dem anderen lernen: Das war eine Erfahrung, die unglaublich viel Spaß gemacht hat.“

