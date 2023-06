Die Fachjury hat gevotet: Deutscher Parfumpreis DUFTSTARS 2023

Auch wenn die Verleihung der wichtigsten Auszeichnung in der Duftbranche – die DUFTSTARS 2023 – erst am 16. November in Düsseldorf stattfindet – die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange.

Am 22. Juni traf sich eine hochkarätige Fachjury, um aus einer Vielzahl von Einreichungen die nominierten Düfte für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2023 in verschiedenen Kategorien zu wählen.

„Es ist immer eine Ehre und natürlich auch eine große Freude, mit dabei zu sein und für meine Favoriten zu stimmen“, so Jurymitglied Susanne Stoll, Chefredakteurin INSIDE beauty. „Auch dieses Mal war es nicht leicht, denn so viele wunderschöne Düfte haben eine Nominierung verdient!“ Die Spannung steigt … welche Düfte zu den Nominierten zählen, erfahren Sie in Kürze auf www.duftstars.de

Übrigens: Heute, am 27. Juni, ist der Tag des Duftes! Also suchen Sie sich Ihren Lieblingsduft aus und genießen Sie ihn. Aber eigentlich lässt sich jeder Tag mit dem zur Stimmung passenden Duft „verschönern“!