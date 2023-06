Mathias Rill zum Vice President Sales befördert 

Die Nobilis Group, der führende konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, ernennt Mathias Rill zum Vice President Sales.

Seit seinem Eintritt in die Nobilis Group im September 2022 konnte Mathias Rill zunächst als Key Account Director und später als Commercial Director seine herausragenden Vertriebsqualitäten unter Beweis stellen. In seiner neuen Position verantwortet und gestaltet er fortan die gesamte Vertriebsstruktur der Nobilis Group in der DACH-Region und berichtet weiterhin an Udo Heuser, CEO und geschäftsführender Gesellschafter.

„Mit der Beförderung zum VP Sales sprechen wir Mathias unser vollstes Vertrauen aus und setzen einen weiteren Meilenstein, um unseren erfolgreichen Wachstumskurs weiter voranzutreiben. Mit seinem umfangreichen Vertriebs-Know-how, seinem visionären Tatendrang und seiner besonderen Leidenschaft ist Mathias die ideale Besetzung, um sowohl unsere Kundenbeziehungen weiter auszubauen als auch das Nobilis Vertriebsteam langfristig weiterzuentwickeln“, so CEO Udo Heuser.

Der gebürtige Hesse startete seine Vertriebskarriere bei Procter & Gamble, wo er diverse Positionen in den Divisionen Luxury, Prestige sowie Lifestyle innehatte. In den letzten Jahren war er bei Coty in relevanten Führungspositionen im Bereich Vertrieb und Trade Marketing tätig, zunächst für die DACH-Region und schließlich als Senior Sales Director in der Verantwortung für das Distributeursgeschäft in mehr als 35 Länder in der Region EMEA.

„Die Dynamik der Nobilis Group ist besonders, herausfordernd und gleichzeitig enorm motivierend. Die Zukunft des Unternehmens gemeinsam mit unseren Handelspartnern, Markeninhabern und dem großartigen Team mitzugestalten, ist für mich ein großes Privileg", so Mathias Rill.