Das Zulal Wellness Resort in Qatar kann gleichmehrere Meilensteine vorweisen. Es ist das erste Health-Resort, das asiatische und arabische Gesundheitsphilosophien miteinander verknüpft und zudem ein ganzheitliches Wellnessprogramm für Familien anbietet.

Es ist fast ein wenig schade, dass wir erst landen, als es in Qatar bereits dunkel ist. Der Blick auf die Hauptstadt Doha ist also nur ein kurzer bei Nacht. Schnell fährt das Auto aus dem hell erleuchteten Flughafen auf eine achtspurige Autobahn, vorbei an neuen Häusern und Einkaufstempeln. Je weiter wir uns von der Metropole entfernen, desto spärlicher werden die Autos um uns herum. Schließlich sausen wir allein durch die Nacht, schnurgerade in Richtung Norden. Ganz oben an der Spitze des Landes, an den Ufern des Persischen Golfes, hat ein ganz besonderes Hotel eröffnet und genau das ist nach eineinhalbstündiger Autofahrt endlich unser Ziel.

Das Zulal Wellness Resort ist keine Ferienanlage im klassischen Sinne, sondern ein Gesundheits-Resort, basierend auf der langjährigen Expertise des Wellness-Pioniers Chiva-Som im thailändischen Hua Hin. Im Vergleich zu Thailand werden im Zulal erstmals asiatische und arabische Gesundheitsphilosophien verbunden, und – Familien sind hier ausdrücklich willkommen. Bewusst wurde deshalb das weitläufige Areal in zwei Bereiche geteilt. „Zulal Serenity“ ist als Rückzugsort für Erwachsene gedacht. Abschalten, zu sich finden, zahlreiche Anregungen für einen gesünderen Lebensstil bekommen, verschiedene Behandlungen und Therapien genießen, Yoga, Meditation – das steht hier alles auf dem Programm. Die 60 Suiten und Villen sind um eine große Lagune gruppiert, einige mit einem direkten Einstieg ins Wasser. Es gibt Fitnessstudio, Ästhetikcenter, Spa sowie versteckte Gärten und Ruheplätze. Besonders beeindruckend ist das „House of Wisdom“, ein sakralartiger Bau mit integriertem Teehaus, einer Apotheke mit Heilkräutern und einer imposanten Bibliothek.

Im „Zulal Discovery“-Bereich geht es durchaus etwas munterer zu. Die 120 Zimmer und Suiten sind für Familien gedacht, für Eltern und Großeltern, die mit ihren Kindern eine gemeinsame Wellness-Reise unternehmen möchten.

Gesundes Essen, das prima schmeckt

Im Zulal ist alles etwas anders. Statt Pralinen oder Süßigkeiten für die Kids und einer gut gefüllten Minibar gibt es zur Begrüßung verschiedene Teesorten, Trauben- und Granatapfelsaft sowie getrocknete Früchte im Glas, mit der genauen Angabe der Kalorien, des Fettgehalts und der Kohlenhydrate. „Das ist ja alles wirklich seeehr gesund!“, meint die Tochter und freut sich schon aufs Frühstück.

Am nächsten Morgen werden wir von dem fröhlichen Getschilpe der Spatzen geweckt. Sind wir nicht in der Wüste? Sind wir, doch das Zulal ist eine grüne Oase, Gräser wiegen sich sanft vor unserer Terrasse im Wind und der Weg zum Restaurant ist von Bäumen gesäumt. Statt Buffet wird das Frühstück serviert, super frisch und sehr gesund. Ich kann mich kaum entscheiden zwischen hauseigenem Müsli, Avocadosalat oder pochiertem Ei mit Spargel. Für Süßmäuler gibt es Croissants und Pain au Chocolat, selbstverständlich glutenfrei und mit veganer Schokolade. Nach anfänglicher Skepsis beim Kind, wird nach dem ersten Bissen gleich nachbestellt.

„Die Ernährung ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept“, erklärt mir Heinrich Morio, General Manager des Zulal Wellness Resorts. Nur wer darauf achtet, was er isst, sich ausreichend bewegt und mental in Balance ist, werde langfristig ein gesundes Leben führen. „Wir bieten unseren Gästen die Möglichkeit, ihren bisherigen Lebensstil zu überdenken und gegebenenfalls auch zu ändern. Und wir möchten gleichzeitig das Interesse dafür auch bei unseren jungen Gästen wecken.“

Heinrich Morio: „Wir sind absolut kein Babysitting-Hotel.“ Die Angebote seien so geplant, dass die Familien sie gemeinsam erleben. Zeit für- und miteinander außerhalb des hektischen Alltags sozusagen. Sicherlich werden die Kids, eingeteilt in die jeweiligen Altersgruppen, auch allein im Zulal professionell betreut. Wenn beispielsweise die Eltern eine Behandlung im Spa gebucht haben. Aber die meisten Aktivitäten sind auf die komplette Familie ausgelegt. Das schaffe Erinnerungen, die man später miteinander teilt.

Challenge mit dem Seil und Hula-Hoop-Reifen

Wir lassen uns das nicht zweimal sagen. Nach einer etwa einstündigen Konsultation beim hoteleigenen Familienberater, bekommen wir ein Programm ausgehändigt, was genau auf unsere Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und so versuchen wir uns gemeinsam beim Stand-Up-Paddling und absolvieren eine lustige Zirkeltrainings-Challenge mit Seilspringen und Hula-Hoop-Reifen, bei der ich gnadenlos verliere. Dafür kann ich bei den Yoga-Übungen punkten. Ein Highlight ist unsere gemeinsame Massage. Während ich immer wieder zur Behandlungsliege meiner Tochter blinzle, ist sie nach den ersten Massagegriffen bereits tiefenentspannt eingeschlummert. Den Tag lassen wir am Lagerfeuer ausklingen. Gleich vier Feuerstellen hat das Zulal Discovery am Strand und in den Dünen hergerichtet. Gemütlich in die Kissen gekuschelt, gut versorgt mit ausreichend warmem Kräutertee, frage ich meine Tochter, was ihr nun besonders gefallen hat. „Mama, einfach alles!“

www.zulal.com