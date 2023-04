Jan Marcus Herbst wird Sales Director Consumer/Lifestyle bei der Nobilis Group

Mit Wirkung zum 01.05.2023 tritt Jan Marcus Herbst als Sales Director des Consumer/Lifestyle Bereichs in die Nobilis Group ein. Nach einer Einarbeitungsphase übernimmt er zum 01.07. die Gesamtverantwortung für den Bereich von Kerstin Dietsch, die innerhalb des Unternehmens andere Aufgaben übernehmen wird. In seiner Funktion wird er an Mathias Rill, Commercial Director der Nobilis Group, berichten.

Die Nobilis Group freut sich, Jan Marcus Herbst, wiederzugewinnen. Denn zwischen 2011 bis 2015 war er als Senior KAM am Aufbau des Consumer/Lifestyle Bereichs der Nobilis Group beteiligt. Stationen bei Coty, P&G und zuletzt als Group Key Account Manager bei Jacobs Douwe Egberts folgten. www.nobilis-group.com