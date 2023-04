PUIG – Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2022

Das Unternehmen Puig schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekordumsatz (netto) von 3.620 Mio. € ab. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 40 % (auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen: +30 %) wurde durch die hochdynamische Geschäftsentwicklung der eigenen Brands getrieben – in einem Markt, der von der Erholung der Verbraucherstimmung profitierte.

Der Jahresüberschuss stieg auf 400 Mio. € und übertraf damit das Vorjahresniveau um 71 %. Diese Rekordergebnisse wurden trotz einer komplexen weltpolitischen Lage und in einem von Inflation und Zinserhöhungen geprägten Umfeld erreicht.

In allen Kategorien (Parfum und Mode, Make-up, Hautpflege) erreichte Puig im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum in zweistelliger Höhe gegenüber 2021 und übertrifft das durchschnittliche globale Marktwachstum.

10 % Marktanteil im Duftmarkt der selektiven Distribution

Puig Düfte erreichten im Bereich der selektiven Distribution den höchsten Marktanteil in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen konnte sein Wachstum in den Kategorien Parfum und Mode weiter beschleunigen und hebt sich damit von der Marktentwicklung ab. Das Umsatzwachstum von 40 % gegenüber 2021 wurde dabei nicht nur durch organisches Wachstum, sondern auch durch die Konsolidierung von Marken wie Byredo getrieben. Das Unternehmen erreichte im Jahr 2022 einen globalen Marktanteil von 10 % im Duftmarkt der selektiven Distribution und damit einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Möglich gemacht wurde dieser Erfolg durch die Stärke der eigenen Marken. Zwei dieser Marken, Paco Rabanne und Carolina Herrera, gehören zu den Top-10 Parfummarken weltweit. Die Marken von Puig im Prestige-Segment erreichten eine hervorragende Performance, beflügelt von der erfolgreichen Markteinführung von Fame, einem neuen Duft von Paco Rabanne, der weiteren Etablierung von Good Girl von Carolina Herrera nach der Einführung von Very Good Girl im Jahr 2021, und der guten Performance von Scandal von Jean Paul Gaultier. www.puig.com/en