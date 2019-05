An der Porta Nuova liegt die Location The Mall, in der sich vom 25. bis 28. April Duftbegeisterte zur 11. Edition der Esxence trafen. Inspiration Flow, so heißt das diesjährige Motto. Susanne Stoll war für INSIDE beauty vor Ort.

An der Porta Nuova liegt die Location The Mall, in der sich vom 25. bis 28. April Duftbegeisterte zur 11. Edition der Esxence trafen.

Inspiration Flow, so heißt das diesjährige Motto. Stars der Ausstellung und der Events: die erlesenen Düfte der Artistic Perfumery.











Auch Jeremy Fragrance war vor Ort, um seinen ersten eigenen Duft vorzustellen. Kreiert hat ihn ein Meisterparfümeur: Alberto Morillas.

Und auch die japanische Parfümeurin Miya Shinma präsentierte ihre neuesten Kompositionen, die im Juli lanciert werden.

Neu in der The Kimono Collection: Kimono Kaze. Der Duft soll einen leichten Windhauch symbolisieren, der Bewegung in die ansonsten ruhige japanische Teezeremonie bringt.

Buon giorno Milano! Peter Gladel, Beauty and Luxury S.p.a., und Ulrich Lang, ULNY, mit Susanne Stoll

Der neueste Duft von Houbigant Parfums, Essence Rare, den Jean Claude Ellena komponiert hat… toll in Szene gesetzt.

Erstmals gab es um die Ecke in der Villa Quarzo auch ein Experience Lab. Die Besucher konnten dort besondere Pflege- u Duftlabels kennenlernen.



Kleine Pausen gehören dazu