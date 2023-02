„Beauty is …“     Douglas startet internationale Kampagne

Douglas führt europaweit sowohl in den Filialen als auch online eine neue Bildsprache ein. Startschuss ist die neue internationale Kampagne „Beauty is …“, die seit 15. Februar zu sehen ist.

Die ästhetischen und zugleich emotionalen Bilder des renommierten australischen Fotografen Chris Colls, die unter anderem Filmstars wie Diane Kruger und Elyas M’Barek zeigen, lösen nach fünf Jahren die Motive von Peter Lindbergh ab. Europas führender Anbieter für Premium-Beauty will mit der Kampagne einen Impuls setzen für die individuelle Interpretation von Schönheit.

„Mit Diane Kruger und Elyas M’Barek haben wir zwei starke und international bekannte Persönlichkeiten gewinnen können, die mit ihrem beruflichen und persönlichen Werdegang eine Vielzahl von Menschen inspirieren“, so Caroline Schmitt, CMO Douglas Group.

Gezeigt werden Persönlichkeiten und Charaktere aus verschiedenen Blickwinkeln und in verschiedenen Stimmungen. Der Claim „Beauty is …“ versteht sich als offenes Konzept, das individuell interpretiert werden kann. Jeder Mensch betrachtet Schönheit aus einer anderen Perspektive. Was ist „Beauty“? Selbstbewusstsein, Dankbarkeit, Leidenschaft, Freude, Liebe, Haltung, ein Lächeln und vieles anderes – zu dieser facettenreichen Betrachtung will die neue Kampagne ermutigen; mit einem Claim, der mit den sprichwörtlichen drei Punkten endet und damit zur persönlichen, gedanklichen Vervollständigung auffordert.

Neben Diane Kruger, deutsch-amerikanische Schauspielerin, Model und Autorin, und dem bekannten Schauspieler Elyas M'Barek konnten zwei international bekannte Fashion- und Beauty-Models für die Kampagne gewonnen werden: Ajok Madel, geboren im Süden des Sudans und aufgewachsen in Australien, sowie die Australierin Alexandra Agoston, die heute in New York lebt. Sie setzt sich bereits seit längerem für die Erhaltung der Weltmeere ein und ist seit vergangenem Jahr Botschafterin der US-amerikanischen Parley Foundation.