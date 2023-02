Yves Saint Laurent Beauty feierte Premiere des neuen BLACK OPIUM LE PARFUM mit der weltweiten Botschafterin Zoë Kravitz.

Prominente Fans der Marke trafen sich zur Premieren-Party in London in einem exklusiven „BLACK OPIUM-Universum“ und trugen in dieser rauschenden Nacht ihre ganz persönlichen Interpretationen des angesagten Black-Opium Make-up-Looks.

Zoë Kravitz, Tochter des Musikers Lenny Kravitz und seit 2018 die Verkörperung der Black Opium-Frau, brachte ihre ganze Ausstrahlung und ihr einzigartiges Charisma in den unvergesslichen Abend ein. „Ich bin unendlich stolz, Teil dieser erfolgreichen Markengeschichte zu sein, dieser fesselnden modernen Duftlegende.“ www.yslbeauty.de