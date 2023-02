Parfümerietagung 2023 Strukturwandel als Chance

Nach fast drei Jahren Pause ist die Parfümerietagung zurück. Doch die Welt hat sich verändert. Neue Voraussetzungen fordern ein neues Denken und Handeln. Worauf es jetzt ankommt, darüber soll bei der Parfümerietagung am 2. bis 3. April informiert und diskutiert werden.

Die weltweiten Krisen, der Krieg in der Ukraine, unterbrochene Lieferketten und auch die Beschleunigung der Digitalisierung haben das Konsumverhalten nachhaltig verändert. Etablierte Modelle und Konzepte geraten zunehmend an ihre Grenzen. Gleichzeitig bietet jede Krise auch Chancen, regt zum Umdenken an und beschleunigt Entwicklungen. Erfahren Sie, warum die Kunden nun anders denken und was das für unsere Branche und IhreUnternehmen bedeutet.

Agieren in einer unbeständigen, unsicheren Welt

Erfolgreiches Handeln wird für den Einzelnen, aber auch für Unternehmen immer unberechenbarer. Das erfordert eine neue Art der Unternehmensführung. Innovationen und Kundenerlebnisse muss man gestalten, nicht verwalten! Dazu rät Strategie- und Designberater Prof. Jan-Erik Baars.

Transformation erfolgreich gestalten

Als der Metzger Claus Böbel das Geschäft seiner Eltern in einem 400 Seelendorf übernahm, glaubte kaum jemand an seinen Erfolg. Heute gibt der „Daniel Düsentrieb der Fleischbranche“ Wurst-Seminare, ist im Internet aktiv und betreibt das erste Bratwurst-Hotel Deutschlands. Mit Seminaren, Vorträgen und seinem Buch inspiriert er Menschen – vom Softwarehaus bis zur Bank – dazu, neu und anders zu denken.

„Die Parfümerietagung bietet eine gute Möglichkeit zum Blick über den Tellerrand für neue Ideen, Kontakte und Perspektiven“, so Elmar Keldenich, Geschäftsführer Bundesverband Parfümerien e.V.

Innovationen und Neuheiten entdecken

Neuheitenzyklen werden immer kürzer, etliche Marken verlieren an Bedeutung. Zeit für Innovationen und echte Neuheiten! Entdecken Sie Produkte und Marken, die Ihnen helfen, sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Die Parfümerietagung, 3. Deutsche Nischen- und Neuheitenausstellung und die Abendveranstaltung finden am 2. und 3. April in einer alten Zinkfabrik im Ruhrgebiet statt. Aktuelle Infos und Anmeldung unter www.parfuemerietagung.de