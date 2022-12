Babor lanciert digitales Skin-Coaching

Die deutsche Hautpflegemarke Babor lanciert in Zusammenarbeit mit Revieve den „BABOR Skin Coach“.

Der Skin Coach funktioniert wie ein Fitness Tracker. Er unterstützt Kunden, sich Hautziele zu setzen, Veränderungen der Haut im Laufe der Zeit zu verfolgen und bietet ihnen an ihre Hautbedürfnisse angepasste Inhalte. Er entstand in Zusammenarbeit mit Revieve, einem weltweit tätigen Unternehmen, das mit seiner Technologieplattform für Schönheit und Wellness kanalübergreifend personalisierte Markenerfahrungen ermöglicht.

„Babor steht für „Expert Skincare. Made in Germany.“ – der Babor Skin Coach überträgt unsere Expertise auf die digitalen Kanäle und ermöglicht es uns, diese Expertise mit unseren Kunden zu Hause zu teilen und ihnen die fachkundige Beratung zu geben, die sie von der Marke Babor gewohnt sind“, sagt Tim Waller, Co-CEO von Babor.

So funktioniert‘s

Nachdem der Babor Skin Advisor die passende Pflegeroutine empfohlen hat, wird der Kunde aufgefordert, ein Profil zu erstellen. Innerhalb des Profils können drei Hauptaktionen durchgeführt werden:

Ziele: In dieser Phase gibt der Kunde seine Hautpflege-Ziele ein. Personalisierte Fortschrittsverfolgung: Wer einmal im Monat ein Selfie macht, kann seine Fortschritte protokollieren und verfolgen. Personalisierte Routine & Anleitung: Da der Babor Skin Coach die Veränderungen der Haut des Kunden verfolgt, kann er Produktempfehlungen anpassen und den Kunden unterstützen, seinen optimalen Hautzustand zu erreichen.

Babor testet eine erste Pilot-Version ab Dezember dieses Jahres und wird die Funktionen nach und nach hinzufügen. Zunächst ist der Babor Skin Coach in Deutschland verfügbar. Die europäischen E-Commerce-Shops von Babor in Österreich, Belgien, Schweiz und Niederlande und der USA sollen in Kürze folgen. www.babor.com