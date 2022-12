Sanfte, wohltuende Öle und reichhaltige, nährende Körpercremes sind jetzt genau richtig um Haut und Haare mit einer Extraportion Pflege zu verwöhnen.

Während der warmen Sommermonate musste es meist schnell gehen. Zack unter die Dusche, wenn es sehr heiß war, meist zwei- oder dreimal am Tag. Danach kurz abtrocknen, allenfalls in Feuchtigkeitsspray für den Körper und schon war man wieder raus aus dem Bad. Was da an Zuwendung für die Haut versäumt wurde, kann jetzt ganz entspannt nachgeholt werden. Nichts ist schöner als ein herrlich warmes Bad wenn draußen die Schlechtwetterfront vorbei zieht. Wenige Tropfen eines duftenden Öles ins Badewasser geben, eintauchen, Augen schließen und sich ganz weit weg an einen fernen Strand unter Palmen denken. Herrlich oder? Wer nicht genug vom Öl bekommen kann, massiert das „flüssige Gold“ nach dem Bad sanft von Kopf bis Fuß ein. Ja, Öle haben im Winter, wenn die Haut durch Kälte und Heizungsluft strapaziert ist, Hochkonjunktur. Vor allem reine Pflanzenöle sind besonders natürlich und somit sehr hautfreundlich. Um auch wirklich ein hochwertiges Öl zu kaufen, lohnt ein Blick auf die Inhaltsangabe. Die erste Zutat, das Basisöl, sollte frei von Paraffinen, Silikonen oder Duftstoffen sein, die Allergien auslösen können. Bestenfalls entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Öl aus biologischem Anbau. Sie sind eher der Körpercreme- bzw Butterfan? Es ist ja auch ein herrliches Gefühl, wenn man so eine Bodybutter über die Haut streicht, trockene oder raue Stellen im Nu verschwinden und sich die Haut prall und rundum babypopo-weich anfühlt. Genießen Sie diese regelmäßigen Pflegerituale, mindestens jedoch einmal in der Woche, denn sie sind nicht nur Balsam für Ihre Haut, sondern auch für die Seele.

Welche Öle unsere Favoriten sind und wie Kokos-Öl wieder flüssig wird verraten wir Ihnen in der aktuellen SPA inside