Wasser, Seife und ein Cremetopf für alle? So einfach funktioniert Hautpflege leider nicht. Denn fast jede Haut ist anders, und jeder Hauttyp hat unterschiedliche Bedürfnisse. Auf der neuen Website www.dha-hautpflege.de gibt die Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. (DHA) einen Überblick über die wichtigsten Fakten zur Haut und ihrer Pflege von jung bis alt.

Was ist eigentlich eine Hautbarriere? Wie reinigt man trockene und empfindliche Haut am besten? Welche Pflege brauchen Babys in der Windelregion? Was ist bei Neurodermitis oder Psoriasis zu beachten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Website kurz und verständlich. Im Serviceteil gibt es einen Hautpflege-Check: Mit ein paar Klicks erhalten Interessierte konkrete Hinweise zu Reinigung, Pflege und Sonnenschutz, die auf ihren persönlichen Hauttyp abgestimmt sind. Darüber hinaus können Broschüren zu weiterführenden Themen wie Neurodermitis, Allergievorbeugung bei Säuglingen und Allergenreduktion in der Wohnung heruntergeladen oder angefordert werden. Spannende Zahlen und Fakten zur Haut sowie Verbrauchertipps, etwa zum Verträglichkeitssiegel der DHA für haut- und allergikerfreundliche Produkte, runden das Angebot ab.

Die Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. setzt sich seit 1984 für die Belange von Menschen mit chronischen Hauterkrankungen und Allergien ein. Die gemeinnützige Initiative wurde von betroffenen Patienten und behandelnden Ärzten konzipiert und gemeinsam gegründet.