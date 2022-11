Jean Poivre bei den MTV Europe Music Awards

Wenn am 13. November 2022 in Düsseldorf die MTV Europe Music Awards verliehen werden, ist Jean Poivre Parfums mit am Start.

Timeless Fragrances for the Icons of Today – das ist das Credo der Duftkompositionen von Jean Poivre (House of Lux). Wenn jetzt erstmals die MTV Europe Music Awards in Düsseldorf verliehen werden, dann ist Jean Poivre als einzige Parfum-Marke und offizieller Partner der Veranstaltung mit dabei.

Erwartet werden Weltstars wie Adele, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Taylor Swift, HarryStyles, Nicki Minaj… und auch Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd sowie Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber werden in Düsseldorf auf der Bühne stehen. Sie alle können sich auf den Duft Nights of Rain and Stars freuen, den sie in den Celebrity Goody Bags vorfinden.

Nights of Rain and Stars ist der erste von Marcel F. Reinhold kreierte Duft für Jean Poivre. „Ich habe diesen Duft geschaffen, um die schweren Momente des Lebens zu umarmen und nie die Hoffnung zu verlieren. Wenn der Himmel voller Sterne ist und es regnet, siehst du die Sterne nicht, aber sie sind da! Ein magischer und absoluter Unique-Duft, der einen umhüllt wie ein flüssiges Juwel“, so der Brand Ambassador und Director of Corporate Communication bei Jean Poivre. Keine Frage, dass er sich schon sehr auf den 13. November freut! Um dann auch die Resonanz der Musikstars auf „seinen Duft“ zu erleben.

www.jean-poivre.com

www.mtvema.com/de-de/news