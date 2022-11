Die blaue Stunde hat im Winter magische Kräfte. Überall leuchten plötzlich Lichter auf, wie Sterne, die vom Himmel gefallen sind. Jetzt wird es Zeit, hineinzugehen und es sich in all den Chalets und kuscheligen Hotels am Kamin und bei gutem Essen gemütlich zu machen.

Werden Sie auch langsam unruhig? Ertappen sich, wie Sie die Urlaubsfotos vom letzten Winter durchblättern? Herrlich, wie Sie den ganzen Tag draußen im Schnee waren, die schönsten Pisten gefahren sind. Eine letzte Abfahrt noch, denn die Sonne steht schon tief. Im Tal gehen die Lichter an, riecht es nach Kamin und Glühwein. Jetzt raus aus dem Skianzug und rein in das hübsche Kleid. Wie schön, dass Sie sich mit ihren Liebsten gleich an einen perfekt gedeckten Tisch setzen können. Ja, ein Winterurlaub in den Bergen ist einfach etwas Besonderes. Nicht nur die vielen Annehmlichkeiten und der Komfort, den die Hotels bieten, auch die unmittelbare Nähe zur imposanten Bergwelt macht so eine Auszeit einzigartig. Die Mischung zwischen kalt und warm, schönster Winterwelt draußen und hygge Ambiente drinnen – und alles ist ganz weit weg vom Alltag. So kann man sich nach einem langen, aktiven Tag im Schnee auf Zimmer und Suiten freuen, die perfekt und durchdacht ausgestattet sind, um rundum entspannte Ferien zu verbringen. Die einen haben einen Kamin in der Suite, das andere Hotel punktet in den Zimmern mit einer eingebauten Sauna oder sogar einem Hotpot auf der Terrasse. Ein weiteres unschlagbares Argument, für eine Winterauszeit in einem Hotel: Das Essen. So mancher saust so schnell er kann die Piste runter, um die Nachmittagsjause nicht zu verpassen. Und die Hotels wissen ganz genau, welche Vorfreude Sie Ihren kleinen und großen Gästen bereiten, wenn sie das Abendmenü schon in der Morgenpost abdrucken. Sich verwöhnen lassen, das tut Leib und Seele einfach nur gut. Eines haben wir noch vergessen: Sie ahnen es schon? Spätestens, wenn es draußen mal zu sehr stürmt oder sich die Sonne eine Auszeit nimmt – dann wird es Zeit für das Spa. Ahhh, wie gut tut so eine kraftvolle Rückenmassage, das Gesicht erstrahlt nach einer intensiven Feuchtigkeitsbehandlung. Und die Sauna lockt mit einem Panoramafenster mit Talblick … Sie sind dabei? Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, wohin der nächste Skiurlaub gehen soll und dafür schauen Sie sich einfach unseren Winter-Lieblingshotels in der neuen SPA inside an www.issuu.com. Viel Spaß beim Lesen.