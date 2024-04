LUXUM – DER PASSIONIERTE DISTRIBUTOR FÜR PARFUM UND BEAUTY

2020 haben Jessica Binder und Martin Heyne Luxum Beauty mit dem Ziel gegründet, Kunden und Marken als ein zuverlässiger Partner und leidenschaftlicher, innovativer Parfum- und Beauty-Distributor für Deutschland und Österreich zur Seite zu stehen. Inzwischen hat Luxum Beauty ein mehrköpfiges Team und mehr als 17 Marken im Portfolio.

Mit Expertise und Persönlichkeit sind wir der Partner für langfristig erfolgreiche Markenlancierungen. Wir setzen auf individuelle Lösungen und entwickeln für jede Marke und jeden Kunden gezielte Impulse für einen erfolgversprechenden Abverkauf und Unterstützung am POS.

Als passionierter Distributor bieten wir unseren Kunden eine Auswahl an Prestige Brands, Artistic Brands und Pflegemarken.

Martin Heyne & Jessica Binder, Geschäftsführer und Gründer Luxum Beauty

„Wir blicken stolz auf 3 Jahre mit 98 % Lieferfähigkeit, unzähligen versendeten Paketen und mit mehr als 280 Verkaufsartikeln zurück.“ Martin Heyne und Jessica Binder.

Im Prestige-Bereich gehören Marken wie Beverly Hills Polo Club, El Ganso, Halloween und Tous zu unserem Sortiment, ebenso wie die Pflegemarken Kool Beauty und Collistar.

Unser breites Artistic Sortiment umfasst Marken wie Alexandre.J, Bond No. 9, Moresque, The House ouf Oud, Jovoy, Maison Noir, Philly & Phill, Gravel, Ulrich Lang New York, Jacques Zolty und Nightology.

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Parfumsegment wissen wir, was KonsumentInnen, der Handel sowie die Beauty Brands erwarten. Wir verstehen uns als Bindeglied und als Teamplayer: Nur gemeinsam sind wir erfolgreich. Unser Team ist digital up-to-date und arbeitet sehr effizient. Dies ermöglicht es uns, Konzepte für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert umzusetzen.

LUXUM BEAUTY GMBH · STUTTGART · m.heyne@luxum-beauty.com · www.luxum-beauty.com