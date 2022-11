Das Weihnachtsfest steht bald vor der Tür und Ihnen fehlt noch die Inspiration für tolle Geschenke an Ihre Lieben? Auf den kommenden Seiten stellen wir unsere Lieblinge für freudestrahlende Augen unterm Christbaum vor!

Weihnachts-Special mit Liebe kreiert

SCHÖNHEIT WIRD NICHT NUR MIT DEN AUGEN GESEHEN. SIE WIRD AUCH MIT DEM HERZEN GEFÜHLT. Für das Weihnachtsfest hat Cosmetic Tratz ein ganz besonderes Geschenkset kreiert. Die hochwertige Beauty X-Mas-Box soll daran erinnern, welche Bedeutung dein Herzensmensch für dich einnimmt. Mit diesem Set kannst du deinen Liebsten zeigen, wie gern du sie hast. Die X-Mas-Box enthält eine Auswahl der hochwertigen Beauty-Produkte von Cosmetic Tratz für ein weihnachtliches Verwöhnprogramm.

Das weihnachtliche Geschenkset von Cosmetic Tratz bietet eine Auswahl ihrer hochwertigen Beauty Produkte für ein weihnachtliches Verwöhnprogramm. Die Box enthält ein 100% reines Naturöl und Beauty Produkte für jeden Hauttyp. UVP 79 €

www.aloe-vera-cosmetic.de

Geschenke von Herzen!

SET CARE – NATÜRLICHER SCHUTZ UND SANFTE PFLEGE Die innovative Kombination des Care Geschenksets von PHARMOS NATUR Green Luxury gibt der Haut Fülle, Regeneration und neue Widerstandskraft. Der reichhaltige Pflegebalsam sorgt für einen strahlend frischen Teint. Cleansing Cream, eine ganz natürliche Reinigungsemulsion, schützt die Haut vor dem Austrocknen. Die pure Pflanzenkraft des Calming & Regenerating Elixir verjüngt die Zellen. Jede Anwendung ist ein Geschenk. SET CARE: Care Balm‚50 ml, Cleansing Cream 20 ml, Calming & Regenerating-Elixier 5 ml. 98 €

www.pharmos-natur.de

PHARMOS NATUR Green Luxury

Nahrungsergänzung neu gedacht

FYTALITY Curcumin Shot 200 – schenken Sie sich und ihren Liebsten dieses Jahr etwas für mehr Wohlbefinden und ein gestärktes Immunsystem

Über 5000 Jahre bewährte Heilkunde in einem kleinen Shot. Curcumin, der wertvollste Inhaltsstoff der orangenen Kurkuma-Wurzel, ist bekannt für seine entzündungshemmende und antivirale Wirkung, die seit Jahrtausenden in der ayurvedischen Medizin eingesetzt wird. FYTALITY, ein Düsseldorfer Start-up für hochwertige Nahrungsergänzungsprodukte, offeriert jetzt den FYTALITY Curcumin Shot 200. Das Besondere: durch ein neues Verfahren ist es gelungen, das vom Körper eigentlich nur schwer aufnehmbare Curcumin ohne jegliche Zusätze nur mit reinem Wasser zu verbinden. So wird das Curcumin bereits direkt über die Schleimhäute aufgenommen und vom Körper genutzt – die Bioverfügbarkeit ist nachgewiesen. Bereits ein täglicher 40 ml Shot mit 200 mg Curcumin deckt den Tagesbedarf ab.

Wem man damit eine Freude macht? Das perfekte Geschenk für alle, die ihr Wohlbefinden steigern, präventiv Entzündungen und dem Entzündungsaltern entgegenwirken möchten und gleichzeitig ihr Immunsystem stärken wollen. FYTALITY CURCUMIN SHOTS 4-Wochen-Box im Abo: alle vier Wochen eine neue Box mit 28 Shots à 40 ml zum Vorzugspreis von 89,50 Euro.

www.fytality.com

FYTALITY Curcumin Shots 4-Wochen-Box

Exklusive Geschenkideen

Hydrating Pflege-Trio aus der Linie Dermosthétique SkinCare von La Biosthétique Paris für eine strahlende, schöne Haut

HYALURONIC ACID HYDRATING CLEANSING FOAM Der milde Reinigungsschaum von mit Hyaluronsäure entspannt die Haut durch porentief sanfte Reinigung. Sanft wie eine Milch und effizient wie eine Seife reinigt der luftig leichte Schaum so schonend, dass er sich selbst für die Augenpartie sowie für empfindliche Hauttypen eignet. Dafür sorgen milde Tenside auf der Basis von Haferproteinen und Feuchtigkeit spendende Hyaluronsäure. Betain aus Zuckerrüben vermindert den transepidermalen Wasserverlust, d.h. den Feuchtigkeitsverlust der Haut während des Waschens, und schützt vor negativen Umwelteinflüssen. 150 ml 38 €

HYALURONIC ACID HYDRATING TONER Die leichte Formel des Hualuronic Acid Hydrating Toner mit Hyaluronsäure erfrischt und regeneriert die Haut, verhindert Austrocknen und unterstützt die Aufnahme nachfolgender Substanzen. Mit seiner leichten Formel entspannt der Toner die Haut nach der Reinigung. Hyaluronsäure spendet belebende Feuchtigkeit und bewahrt die Haut über längere Zeit vor dem Austrocknen. Die Poren der befeuchteten Haut bleiben länger offen, wodurch ihre Aufnahmebereitschaft für die Wirkstoffe der anschließenden Pflege optimiert wird. Ein Tigergras-Extrakt regeneriert und wirkt Hautalterung entgegen. 200 ml, 38 €

HYALURONIC ACID HYDRATING CONCENTRATE Das hoch effektive Hydro Konzentrat polstert die Haut von innen her auf und mindert Fältchen. Als wahrer Feuchtigkeitsbooster hilft es der Haut, ein Höchstmaß an Feuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern. Langkettige Hyaluronsäure bildet einen Schutzfilm auf der Haut, kurze und ultrakurze Hyaluronsäureketten dringen in tiefere Hautschichten ein. Eine quervernetzte Variante bindet große Mengen an Feuchtigkeit. Rotes Seegras sorgt für eine ideale Feuchtigkeitszufuhr, Kupfergluconat verlangsamt den Alterungsprozess der Kollagenfasern, natürliche Disaccharide verfeinern die Struktur der Haut. 30 ml, 78,50 €

www.labiosthetique.de

Hydrating Pflege-Trio aus der Linie Dermosthétique SkinCare von La Biosthétique Paris

Frisches Aussehen, immer und überall

Das Luxuspflegeset „Klassik“ von EBENHOLZ SKINCARE ist das perfekte Geschenk für den anspruchsvollen Mann.

Darin enthalten sind das erfrischende Hair & Bodywash CEDRUS mit Zedernholzöl, die KRAFTPFLEGE Anti-Age mit Eichenextrakt, Querzetin und Hyaluron für eine ebenmäßige, gepflegte Haut und das STRAFFENDE SERUM mit Kastanienextrakt und Hyaluron-Fillern für eine frische Augenpartie.

Die hochwertige und stilsichere Kulturtasche wurde wie alle Produkte ebenfalls in Deutschland entwickelt und besteht aus dem innovativen Werkstoff rPET – gefertigt aus 100 % recycelten PET-Flaschen. Abgerundet wird das Set durch ein Tuch aus flauschiger Bio-Baumwolle: Luxuspflege im Einklang mit der Natur. Preis: 159 €

www.ebenholz-skincare.com

In ausgewählten Spa’s und Hotels wie Lanserhof, Seehotel Überfahrt, Priesteregg, Andaz in München und auch im Hotel Ritz in Paris.

Go with the Glow

Der X-Mas-Kalender für den ultimativen Hautpflege-Kick

KlAPP Skin Care Science – Hochperformante Wirkstoffkosmetik Made in Germany. KlAPP Skin Care Science ist Pionier in der welt der Schönheit und Synonym für innovative kosmetische Behandlungen, die ihrer Zeit voraus sind. „Made in Germany“ steht dabei als Qualitätsversprechen. Seit über 40 Jahren entwickelt KlAPP Skin Care Science professionelle Kosmetik auf Basis von wissenschaftlicher expertise und deutschen Qualitätsstandards. Skin-Care-Produkte, die mit komplexen, hochperformanten Wirkstoffkombinationen die regenerativen Fähigkeiten der Haut selbst aktivieren. Weltweit vertrauen uns mehr als 35.000 Kosmetikinstitute und Hotels in über 60 Ländern.

In der festlichen Zeit besonders zu strahlen – jedes Jahr wieder eine Herausforderung. Mit Freude präsentiert KLAPP Skin Care Science die Weihnachtskollektion mit tollen Highlights. Ausgewählt wurde das Beste aus dem Besten. Eine Premium-Auswahl leistungsstarker Produkte sowie die neuen wissenschaftlich inspirierten Produkt-Highlights der BALANCE Hyaluronic Multi Level Performance Serie. Der Produktwert des X-Mas-Kalenders beträgt 200 € und ist für nur unglaubliche 125 € UVP erhältlich.

Weihnachten naht mit großen Schritten

klapp-skincare.com

KLAPP Skin Care Science Weihnachtskollektion

Weihnachtlicher Lippenpflegestift

Das ideale Geschenk für die ganze Familie

Im Winter brauchen die Lippen besonders viel Pflege, deshalb ist der Lippenpflegestift das ideale Give-away zur Weihnachtszeit. Sowohl Frauen, als auch Männer und Kinder können von dem hochwertigen Lippenbalsam profitieren. Der Lippenpflegestift von Cosart pflegt die Lippen sanft mit wertvollem Bienenwachs, macht sie geschmeidig und schützt sie vor Sonneneinstrahlung. Der praktische Stift duftet ganz zart nach Vanille.

• Mit Vitamin E

• Sonnenschutz

• Ohne Wasseranteile

• Ohne Mineralöle

• Ohne künstliche Konservierung und Parabene

www.cosart.de

Weihnachtlicher Lippenpflegestift von Cosart

Velvet Body Care Set

Kraftvolle Körperpflege für samtweiche Haut

Weihnachten wird bunt: Die COLORS OF BEAUTY Weihnachtskollektion 2022 von Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions bietet kreative Pflegesets der Extraklasse für Gesicht und Körper. RAHIMA versprüht die Energie und die kraftvolle Magie Afrikas und hinterlässt einen inspirierend-exotischen Duft. Komplettset aus Duschmilch, Körperbutter, Körperöl und Handcreme in praktischen Kleingrößen in einer hochwertigen Kosmetik-Bag.

RAHIMA Duschmilch (125 ml)

RAHIMA Körperbutter (100 ml)

RAHIMA Körperöl (50 ml)

RAHIMA Handcreme (30 ml)

PLUS Kosmetik-Bag

UVP 49 €/Set

www.dr-spiller.com

Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions Pflegeset