BOTÉ COSMETICS ausgewählte Brands, exklusives Know-how & Leidenschaft

Foto: Xavier DOLLIN

OTHOP PARIS

OTHOP erforscht die kreative Verbindung zwischen Mode und Schönheit durch Düfte.

OTHOP ist eine konzeptionelle Nischenmarke, die Genregrenzen überschreitet. Die fünf Eaux de Parfum sind weit mehr als Werk- Zeuge der Verführung! Romeo Oh betrachtet die Welt aus der Sicht eines Stylisten. Er fordert dazu auf, diese Erfahrung zu teilen und sich über die eigene physische Erfahrung hinaus zu kleiden. OTHOP möchte es jedem ermöglichen, seine wahre Natur und seinen eigenen Stil zu manifestieren.

„Mein Ziel ist es, eine olfaktorische Garderobe zu kreieren,mit der man seinem Stil den letzten Schliff verpasst“, so Stylist & Parfümeur Romeo Oh.

BLEND OUD

Der Zauber zeitloser Düfte

Inspiriert von der Tradition arabischer Meisterparfümeure bietet das 2013 gegründete Label zeitlose Parfumkollektionen, dieLuxus und zeitlose Eleganz verkörpern. Die unisex-Düfte von Blend Oud sind eine Hommage an die Natur und insbesondere an Oud, das „flüssige Gold“. Die Original Collection verkörpert Spiritualität, die Voyage Collection entführt auf eine sinnliche Reise durch Afrika.

Foto: Benoît RUff

DE GABOR PARIS

Jedes der exklusiven Haute Parfums ist ein Kunstwerk. Die Harmonie der Facetten macht deren Zauber aus.

Seine außergewöhnliche Duftleidenschaft entwickelte Gabriel Gabor bereits in der Kindheit. Im Garten machte er sich auf die Suche nach einzigartigen Düften und Aromen. sein Credo: Jedes großartige parfum ist wie ein großartiges Gemälde. Viele Farben können vibrieren, aber erst die Harmonie der Facetten lassen uns die wahre Geschichte entdecken. Seine Empfehlung: „Geben sie sich dem Zauber der Kunst hin!“

Parfümeur Gabriel Gabor arbeitete für renommierte Marken. Seit 2019 widmet er sich der Kreation exklusiver Haute Parfums seiner eigenen Linie.

Foto: JOIGNE MaelleFoto

SPIRITUM

Kostbare Talismane, die beruhigen & energetisieren

Während eines spirituellen Retreats in Peru erlebte Jonathan Dufour eine tiefgreifende Verbindung von Körper, Seele und Geist. inspiriert von schamanischen Zeremonien und den Düften von salbei, Weihrauch und Sandelholz, wählte er diese Essenzen für seine erste Kollektion: Nume-rus basiert auf der Numero-logie. Alle neun Düfte wurden um ein Herz aus Salbei, Olbanum und Sandelholz konzipiert. Die Talismane bilden eine wohltuende, schützende Aura für den Träger.

