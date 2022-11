Grand Opening im KaDeWe

Mit einer Grand Opening Party zelebrierte das KaDeWe in der Nacht vom 16. November 2022 im großen Stil den 115. Geburtstag und die Neueröffnung der erfolgreich umgebauten Flächen im gesamten Haus. Das Beauty Department ist eine Top-Adresse, wenn es um eine kuratierte Auswahl an ausgewählten Brands, angesagten Schönheitstrends und Well-being-Services geht. Jetzt präsentiert es sich noch schöner!

Mehr als 2000 Gäste feierten auf der exklusiven Party, die sich hochkarätige Persönlichkeiten wie Anna Maria Mühe, Riccardo Simonetti, Palina Rojinski, Alexandra Neldel und das Who-is-Who der Berliner Szene aus Fashion, Lifestyle, Wirtschaft und Kultur sowie GeschäftspartnerInnen und FreundInnen des Hauses nicht entgehen ließen.

In dieser Geburtstagsnacht war das KaDeWe der angesagteste Club der Stadt: Bis in die Morgenstunden feierten die Gäste auf drei Etagen und tanzten ausgelassen zu den Sounds vom No Frills, Schauspieler und DJ Lars Eidinger sowie Influencerin Caro Daur, die im KaDeWeihr Debut als DJane gab.

Süßes Meisterwerk der Extraklasse: KaDeWe Group-CEO André Maeder und der General Manager des KaDeWe Timo Weber schnitten gemeinsam mit Riccardo Simonetti und Palina Rojinski die Geburtstagstorte an (Photo by Franziska Krug/Getty Images for KaDeWe)

Zum 115. Geburtstag der Department Store Ikone wurde eine standesgemäße Geburtstagstorte präsentiert: Das 6-stöckige Meisterwerk mit 2 Meter Länge, 1 Meter Breite und 2,20 Meter Höhe sowie der neuen, architektonisch einmaligen Rolltreppe im KaDeWe als zentrales Element, wurde in der hauseigenen Konditorei gefertigt und von KaDeWe Group-CEO André Maeder und dem General Manager des KaDeWe Timo Weber gemeinsam mit Riccardo Simonetti und Palina Rojinski angeschnitten und an die Gäste verteilt.

Ein fulminanter Abend, der Tradition und Zukunft verband und die Weihnachtssaison 2022 einläutete: Zum Grand Opening gestaltete die Luxusmarke Dior mit einem erlesenen Szenenbild die Schaufenster des KaDeWe und sorgt mit einem exklusiven Pop-up-Store auf 270 Quadratmetern mit verschiedenen Accessoires und Taschen aus der Dior Cruise-Kollektion 2023 für eine hinreißende Weihnachtsatmosphäre.

„Das KaDeWe ist ein Ort der Begegnung, der Inspiration und der Veränderung“, so Timo Weber, General Manager KaDeWe. „Es gibt nie einen Stillstand, das KaDeWe hat natürlich auch einen hohen Anspruch an sich selbst. Und diesem Anspruch muss man an jedem einzelnen Tag wieder aufs Neue gerecht werden. Um Impulsgeber zu bleiben, müssen wir uns immer wieder neu erfinden.“

Auch Palina Rojinski schätzt das KaDeWe sehr: „Ein Besuch im KaDeWe ist für mich wie Urlaub! Ich komme hier oft mit meiner Schwester her, zum Shoppen, aber auch, um mich inspirieren zu lassen. Das macht einfach Spaß. Man hat hier ein sehr internationales Flair und durch den Umbau ist es noch toller geworden.“ www.kadewe.de