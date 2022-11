Die Nobilis Group wird Schweiz-Vertriebspartner von Mäurer & Wirtz

Die Bergerat SA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nobilis Group GmbH, wird ab Januar 2023 die Vertriebspartnerschaft für ausgewählte Marken und Düfte von Mäurer & Wirtz in der Schweiz übernehmen.

Bereits seit fünf Jahren vertreibt der führende Distributeur in der DACH Region erfolgreich die Düfte der Marken 4711 Acqua Colonia und Baldessarini im Prestigesegment in Deutschland und Österreich. Mäurer & Wirtz intensiviert in die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Nobilis GmbH und vertraut dieser jetzt auch den Vertrieb in der Schweiz mit einem erweiterten Markenportfolio an.

Neben den beiden Prestigemarken Acqua Colonia und Baldessarini vertreibt die Nobilis Group in der Schweiz nun auch die international renommierten Lifestyle-Duftmarken 4711, Tabac, Betty Barclay Fragrances und s.Oliver Fragrances von Mäurer & Wirtz.

„Die Marken von Mäurer & Wirtz im Bereich Lifestyle und Prestige ergänzen das Portfolio der Nobilis Group in der Schweiz und stärken somit einmal mehr die Position des Unternehmens im Duftmarkt in der DACH-Region.“ Udo Heuser, Managing Partner, CEO Nobilis Group.

„Die Internationalisierung unseres Portfolios gehört zu den Top Prioritäten unserer Unternehmensstrategie. In Zusammenarbeit mit Distributoren konnten wir bereits ein überproportionales internationales Wachstum von 19 % (YTD) in unseren Kernmärkten erzielen. Wir freuen uns, nun mit der Nobilis Group GmbH unsere Markendistribution in der Schweiz weiter auszubauen.“ Stephan Kemen, CEO Mäurer & Wirtz

„Eine erstklassige Betreuung unserer Handelspartner sowie eine ansprechende Inszenierung der Düfte im Handel sind für uns essentiell. Dabei berücksichtigen wir stets landesspezifische Anforderungen. Die Nobilis Group GmbH ist unser bevorzugter Partner, um unsere Lifestyle- und Prestigemarken in der Schweiz bestmöglich zu präsentieren.“ Marc Schütz, Chief Sales Director von Mäurer & Wirtz.

Alle bestehenden Produkte und Linien der genannten Marken werden weitergeführt und das Portfolio wird durch Neueinführungen kontinuierlich erweitert. Zusammen mit den Handelspartnern wird die NOBILIS Group das Geschäft in der Schweiz ausbauen und somit die Marken von Mäurer & Wirtz zukunftsweisend positionieren. www.nobilis-group.com