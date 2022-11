BIOFACH und VIVANESS 2023: Bio ebnet Weg für ökologische Transformation

Vom 14. bis 17. Februar 2023 öffnen BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und VIVANESS, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, ihr Tore in Nürnberg.

Nach der einmaligen Summer Edition Ende Juli 2022, trifft sich die Bio- und Naturkosmetik-Branche wieder zum gesetzten Termin im Februar. Die neue Tagefolge – Dienstag bis Freitag – aus 2022 bleibt bestehen. Nach dem einmaligen Zusammenrücken im Sommer, zieht die VIVANESS wieder zurück in die Halle 3C. „Wir freuen uns schon darauf, die Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik-Community wieder vor Ort in Nürnberg zu versammeln und einen Rahmen zu bieten für Innovation und Transformation, Impulse und Netzwerken! Die internationalen Fachbesucher können sich 2023 auf das umfassende Angebot der circa 2.700 Aussteller, 200 davon auf der VIVANESS, freuen!“, so Danila Brunner, Leiterin BIOFACH und VIVANESS. „Vor allem in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je sich persönlich auszutauschen und zusammenzusetzen, gemeinsam zu diskutieren und nach vorne zu schauen um Zukunftsthemen den Weg zu ebnen. Paving the Path together!“ www.vivaness.de/kongress