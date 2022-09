Michael Lindner erhält Bundesverdienstkreuz

Michael Lindner, Sohn der Börlind-Gründerin Annemarie Lindner und ehemaliger Geschäftsführer der Börlind GmbH, erhält für seine herausragenden Leistungen für das Gemeinwesen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich Bundesverdienstkreuz.

Im Rahmen einer Feier am 23. September 2022 überreichte Frau Dr. Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, den Verdienstorden an Michael Lindner. Sein soziales und ökologisches Engagement wurde hierbei besonders in den Fokus gestellt. „Michael Lindner verkörpert in herausragender Weise ein sozial verantwortliches Unternehmertum. Mit seinem Engagement für die Menschen in seiner Heimatregion und im Globalen Süden hat er bleibende Maßstäbe gesetzt“, so Frau Dr. Hoffmeister-Kraut. Weiter in ihrer Laudatio würdigte sie die Verdienste von Michael Lindner: „Jahrzehntelang haben Sie als geschäftsführender Gesellschafter die Firmenkultur des Naturkosmetikunternehmens Börlind geprägt. Das Wohlergehen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag Ihnen dabei ebenso am Herzen wie faire Geschäftsbeziehungen zu Ihren Lieferanten weltweit. Nicht verhandelbar waren für Sie in Ihren globalen Lieferbeziehungen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, faire Preise, gerechte Entlohnung und der Verzicht auf Kinderarbeit“, so die Ministerin.

„Seit vielen Jahren engagiere ich mich im sozialen Bereich und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freue ich mich, diese hohe Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen“, sagte Michael Lindner.

Der Verdienstorden ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland und damit die höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl. Der Orden wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. www.boerlind.com