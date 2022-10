DOUGLAS sponsert Frauenteam des FC Viktoria Berlin

DOUGLAS ist ab sofort Sponsor des Frauenteams von FC Viktoria Berlin. Damit setzt sich der Anbieter für Premium-Beauty und Health klar für Diversity und Gleichberechtigung im Fußball und in der Gesellschaft ein.

Im Rahmen der Sponsoren-Vorstellung am 22. September wurde auch die zweifache Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick als Mitglied des Aufsichtsrats von Viktoria Berlin vorgestellt. Zu den Investor*innen des Vereins zählen Persönlichkeiten wie Lea-Sophie Cramer, Carolin Kebekus, Dunja Hayali oder Maria Höfl-Riesch. Das Frauenteam von FC Viktoria Berlin erzielte zuletzt im Juli eine hohe mediale Aufmerksamkeit durch die Übernahme des sechsköpfigen Gründerinnenteams rund um Verena Pausder und der ehemaligen deutschen Nationalspielerin und zweimaligen Weltmeisterin Ariane Hingst. Die Mannschaft soll innerhalb der nächsten fünf Jahre von der dritten Liga in die Bundesliga aufsteigen.

„Fußballspielerinnen weltweit erzielen sensationelle Erfolge – und doch spielen Themen wie faire Bezahlung, Diversity und Gleichberechtigung im Frauenfußball eine untergeordnete Rolle“, sagt Tina Müller, DOUGLAS Group CEO. „Gemeinsam mit dem FC Viktoria Berlin beschreiten wir einen für Deutschland neuen und innovativen Weg für mehr Sichtbarkeit für die Leistungen von Frauen. Denn Frauen inspirieren und begeistern Frauen!“

Vorbild für die Gründerinnen von Viktoria Berlin ist der 2020 von Natalie Portman, Eva Longoria und Serena Williams gegründete Frauenfußball-Club Angel City FC in Los Angeles: Der Verein spielt seit dieser Saison in der US National Women’s Soccer League, die Spielerinnen werden an den Gewinnen beteiligt. www.douglas.de