Die ersten Zeichen der Zeit – jeder kennt sie nur zu gut. Plötzlich ist da eine winzige Falte an den Augen, dort eine dunkle Stelle, die gestern noch nicht war. Wenn man sie sieht, ist Gefahr im Verzug …

Als Kind geht man oft noch sorglos mit seiner Haut um. Hält sein Gesicht fröhlich in die Sonne, morgens und abends eine kurze „Katzenwäsche“, das war’s. „Doch Hautalterung beginnt, in Form von Lach- und Mimikfältchen, bereits lange vor dem 30. Lebensjahr, da sich der hauteigene Stoffwechsel und damit die Zellneubildung zunehmend verlangsamt“, weiß Dr. med. Ellen Meyer-Rogge, Fachärztin für Dermatologie und Anti-Aging-Expertin aus Karlsruhe. Es sei deshalb sinnvoll, mit der richtigen Pflegeroutine rechtzeitig zu starten. Im übrigen ende die Pflege nicht im Gesicht. Dr. Ellen Meyer-Rogge: „Pflegen heißt von Kopf bis Fuß und schließt Hals, Decolleté, Körper sowie Hände und Füße mit ein. Spätestens, wenn die ersten Anzeichen der Hautalterung da sind, sollte man sich eine regelmäßige Pflege-Routine angewöhnen – morgens und abends. „Insbesondere Feuchtigkeit ist jetzt angesagt. Wirkstoff Nummer 1 ist dabei die Hyaluronsäure“, so die Fachärztin.

Falten weg um jeden Preis?

Mittlerweile stehen viele Frauen zu ihren Fältchen, spiegelt sich doch mit ihnen das volle Leben mit all seinen Höhen und Tiefen auch im Gesicht wider. Ständig gegen die natürliche Alterung der Haut zu agieren, steht für viele nicht mehr an erster Stelle. Wohl aber möchten Frauen ihrer Haut leistungsstarke Pflegeprodukte gönnen, die ihr mehr Spannkraft, mehr Elastizität, mehr Volumen und mehr Leuchtkraft schenken. Daher spricht man mittlerweile oft auch lieber von Better Aging, von Happy Aging oder Pro Youth. In einem Punkt sollte es jedoch keinerlei Diskussion geben: Dem Schutz der Haut vor Sonne. Denn so gut auch die warmen Strahlen für die Psyche sind, für die Haut sind sie eine immense Belastung. Ungeschütztes Sonnenbaden führt unweigerlich zu einer vorzeitigen Hautalterung mit Falten und Pigmentflecken. Bereits nach nur zehn Minuten intensiver Sonneneinstrahlung setzt die Haut ihr Abwehrsystem in Gang. Diese Entzündungsreaktionen werden mit Rötungen als Folge von erweiterten Blutgefäßen sichtbar. Um das zu vermeiden, ist Sonnenschutz mit einem hohen Lichtschutzfaktor das A und O. Rundum geschützt, kann das Gesicht, zumindest für einige Zeit, dann auch fröhlich der Sonne wieder entgegen gehalten werden.