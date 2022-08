NOBILIS Group: PR- und Social Media-Teams unter neuer Führung

Maria Schneider da Silva übernimmt ab dem 1. September 2022 die Leitung des PR- und Social Media-Teams der NOBILIS Group GmbH. In dieser Funktion wird sie direkt an Kirsten Uchtmann, Marketing Director, berichten. Maria Schneider da Silva bringt langjährige Erfahrung im Brand- und PR Management der Beauty Branche mit Stationen in Deutschland sowie international u.a. bei Procter & Gamble sowie Coty mit. Maria Schneider da Silva folgt auf Selina Clarissa Woltering, die das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen bereits Mitte Juli verlassen hat. www.nobilis-group.com