PRADA BEAUTY präsentiert

Emma Watson ist das neue Gesicht & Regisseurin der internationalen Kampagne von Prada Paradoxe

Prada gibt die weltweite Premiere von Prada Paradoxe bekannt: Der neue Damenduft feiert die faszinierende Multidimensionalität einer Frau, die sich niemals einordnen lässt.

Glanzvoller Star der Kampagne, die weltweit am 22. August 2022 im TV, auf digitalen Kanälen und in der Außenwerbung startete, ist Emma Watson, die sowohl die Hauptrolle in dem dynamischen, spannenden Video spielt als auch ihr Regiedebüt bei der Filmproduktion gab. www.prada.com