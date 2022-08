BEAUTY FUTURES – Start frei für die nächste Runde

Douglas startet bereits zum vierten Mal in Folge den erfolgreichen Wettbewerb für Start-ups und Unternehmen aus der erweiterten Beauty- und Gesundheitsbranche. Dabei sucht Europas führende Premium-Beauty- & Health-Plattform einzigartige Produkte oder Dienstleistungen in den Kategorien Beauty & Health Product Innovation, Beauty & Health Digital Solution und Sustainability Innovation. Gründer*innen und Start-ups können sich ab sofort mit einer kurzen Beschreibung ihrer Idee, einem Pitch Deck und einem Video bewerben.

Drei neue Kategorien für diesjährigen Wettbewerb

In der Kategorie Beauty & Health Product Innovationgeht es um neue und innovative Beauty- und Gesundheitsprodukte und Anwendungen, die das Douglas-Sortiment sinnvoll ergänzen – etwa in den Bereichen Hautpflege, Make-up, Fragrance, Haarpflege sowie Nahrungsergänzung und Gesundheit. Bei Beauty & Health Digital Solution wird vorrangig nach Apps und anderen smarten Digital-Lösungen auf Basis von Augmented Reality oder Künstlicher Intelligenz gesucht, mit denen die Customer Experience verbessert wird. In der Kategorie Sustainability Innovation wird ein Unternehmen oder Start-up prämiert, das zukunftsweisende Lösungen für mehr Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette entwickelt – von nachhaltigen Produktinnovationen oder grünen Inhaltsstoffen über die Produktion bis hin zu Verpackung und Lieferung.

Eine hochkarätige Jury bewertet die Einreichungen.

Die Siegerideen erhalten die Chance, in das internationale Sortiment von Douglas aufgenommen zu werden. Darüber hinaus bestehen Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen des Douglas Online-Shops, der Stores und der App. Bewerbungen sind bis 19. September möglich. www.douglasbeautyfutures.com