Vivaness 2022 als Summer-Edition

Das Herz der internationalen Bio-Branche schlug vier Tage lang in Nürnberg. Die Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und die Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, meldeten sich vom 26. bis 29.07.2022 als einmalige „Summer Edition“ zurück. Die Wiedersehensfreude der über 24000 Fachbesucher aus 137 Ländern war spürbar. Sie konnten bei 2276 Ausstellern aus 94 Ländern Neuheiten und Trends entdecken.

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse: „Die Bio- und Naturkosmetik-Branche meldet sich zurück in Nürnberg zu ihrem hochinternationalen Branchentreff und wir sagen Dankeschön für den großen Zuspruch! Die Stimmung in den Hallen war beeindruckend. Aussteller wie Besucher betonten das einzigartige Messeerlebnis vor Ort!“

Da die Aussteller der Internationalen Fachmesse für Naturkosmetik in Halle 8 und 9 zwischen den Biofach-Ausstellern platziert waren, war das Auffinden so manches Mal nicht einfach. Doch das Lob an die Organisatoren, die eine Präsenzmesse mit dem gewohnten positiven Flair möglich gemacht hatten, überwog.

Insgesamt 123 fachlich fundierte und hochkarätig besetzte Einzeltermine des Biofach und Vivaness Kongresses machten diesen zu einem zukunftsweisenden Forum für die Branche.Neben dem Kongressschwerpunkt Organic.Climate.Resiliencestanden vor allem Fragen zur aktuellen Marktentwicklung und -trends sowie politische und rechtliche Rahmenbedingungen im Fokus.

Der Termin im nächsten Jahr steht bereits fest: Biofach und Vivaness 2023 finden vom

14. bis 17. Februar 2023 im Messezentrum Nürnberg statt. www.vivaness.de