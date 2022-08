Marken der NOBILIS Group nehmen an der Green Beauty Week teil

„Gemeinsam für Schönheit mit Verantwortung“ lautet das Motto der Green Beauty Week, die in diesem Jahr erstmals durchgeführt wird.

Organisiert vom VKE Kosmetikverband und durch Industrie und Handel mit Unterstützung von Medienpartnern umgesetzt, findet das Endverbraucherevent als Online-Format vom 01. bis 07. August 2022 statt. Ziel ist es, bei den beautyaffinen Konsumentinnen und Konsumenten Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen.

Im Rahmen der digitalen Green Beauty Week zeigen 750 Produkte was Kosmetikmarken schon heute zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsorientierten Umwelt- bzw. Klimaschutz beitragen. Auch eine Vielzahl an Marken aus dem Portfolio der NOBILIS Group erfüllen diese Kriterien und ausgewählte Marken/Produkte nehmen an der Green Beauty Week teil: Rochas, Acqua Colonia, Brioni, Clean Reserve, Hermetica, La Perla und Memo. Für jedes bei teilnehmenden Handelspartnern online verkauftes Produkt spendet die NOBILIS Group 1€ für den Klimaschutz an den NABU (Naturschutzbund Deutschland). Es stehen Marken und Produkte im Fokus, die vordefinierte Nachhaltigkeitskriterien für Verpackung, Inhaltsstoffe, Produktion oder Verantwortung erfüllen. www.greenbeautyweek.com, www.nobilis-group.com

Auch Douglas, Europas führende Premium-Beauty- & Health-Plattform, ist Teil der ersten „Green Beauty Week“, die noch bis 7. August online angeboten wird. Auf www.douglas.de können Kunden aus mehr als 600 verschiedenen Artikeln wählen, die teilnehmen. Pro verkauftem Produkt aus dem Green Beauty-Portfolio wird 1 Euro für den Klimaschutz gespendet. „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagt Nicole Nitschke, CEO DOUGLAS DACH. „Mit unserem stetig wachsenden Angebot an umwelt- und sozialverträglichen Produkten reagieren wir nicht nur auf Kundenbedürfnisse, sondern nehmen auch unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und unserem Planeten wahr. Damit leisten wir einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche. So können wir unsere Kunden noch mehr für dieses wichtige Thema sensibilisieren. Zudem fügt sich die Aktion ideal in unsere Respecting Beauty Strategie ein, die wir als Unternehmen verfolgen.“ Das Sortiment bei Douglas wird zunehmend nachhaltiger: Fast 100 Prozent der seit 2020 neu eingeführten Produkte der Douglas-Marken sind frei von Mikroplastik und mehr als 40 Prozent der im laufenden Geschäftsjahr eingeführten Produkte fallen in die Kategorie Clean Beauty. Eine unternehmenseigene Clean Beauty Policy sowie ein Clean Beauty Label sorgen bei den Inhaltsstoffen für die notwendige Transparenz.