Happy Healthy Aging statt Anti-Aging

Wer im Einklang mit der eigenen Natur lebt, lebt ein langes, gesundes, glückliches und erfülltes Leben, so die Ayurveda-Lehre. Das Motto lautet daher: „Happy Healty Aging“. Wie ein glückliches gesundes Altern gelingen kann, verrät Agnes Ada Herzog den Leserinnen von INSIDE beauty in ihrer Kolumne.

Anti-Aging, Stop-Aging, Slow-Aging, No-Aging, Happy-Aging, Better-Aging, Hormon-Aging, Young-Aging – es gibt mittlerweile unzählige Begriffe rund um das Thema „Möglichst lange strahlend aussehen“. Die von innen kommende Schönheit macht unser unverwechselbares Charisma aus. Wir verändern uns zwar äußerlich mit den Jahren, dennoch bleiben wir die gleichen wundervollen Menschen.

Lebensqualität zählt Natürlich altern wir im Lauf der Zeit. Doch hat das chronologische Alter, also das Alter als reine Zeitangabe, wenig mit unserer Lebensqualität zu tun. „Wie werden wir alt?“ Darüber kann man lange Abende alleine oder noch besser mit Freundinnen sinnieren. Die Frage wirft eine neue Sicht auf ein spannendes und höchst individuelles Thema. Einige von uns stehen diesem mit einer gewissen „Da lässt sich wenig machen“-Akzeptanz gegenüber. Andere wiederum würden alles dafür tun, „die Zeit der Blüte“ förmlich festzuhalten. „Happy Healthy Aging“ ist die Maxime der Ayurveda-Lehre. Das Versprechen lautet: Wer im Einklang mit der eigenen Natur lebt, hat ein langes, gesundes, glückliches und erfülltes Leben. Wir begegnen unseren Geburtstagen voller Freude und Zuversicht, dass das, was uns in jedem Abschnitt des Lebens erwartet, für uns gut und förderlich in jeglicher Hinsicht sein wird. Voller Elan, Kraft und Kreativität tauchen wir in die neue Erfahrung ein und strahlen diese Haltung auch aus. Dann wundert es auch nicht, wenn wir mit „Du siehst aber gut aus“ oder „Dir geht’s gut, das sehe ich“ von Menschen begrüßt werden, die wir viele Jahre nicht gesehen haben.

Rasayana bedeutet Kraft Der Traum vom ewigen Leben ist so alt wie die Menschheit. Nicht verwunderlich also, dass wir das Konzept der Langlebigkeit auch im Ayurveda finden. Die älteste Wissenschaft vom Leben ist voller Tipps und Impulse, wie wir ein langes, gesundes und vor allem erfülltes Leben führen können. Das Wort Rasayana bedeutet „Kraft“, im engeren Sinne die schützende Abwehrkraft und damit die Fähigkeit des Körpers, die Entstehung von Krankheiten präventiv einzuschränken. Auf dieser Basis entsteht die Kraft des Lebens und unser Antrieb alles das zu erreichen, zu erleben und zu erfahren, was wir uns vorgenommen haben. Und zwar ganz unabhängig vom Alter.

Meine Happy-Aging Tipps für den Alltag

Nichts macht uns schlapper und lässt uns müde aussehen als schlechte Gedanken. Und egal, aus welchem Grund diese im Alltag entstehen, lassen Sie sie nach einer Weile einfach vorbeiziehen. Konzentrieren Sie sich lieber auf das, was Ihnen Kraft gibt: gute Gedanken! Unter den unzähligen Obstsorten gibt es „die Früchte der Götter“. Sie verleihen aufgrund ihrer Nährstoffwerte dank einer Menge an lebenswichtigen Vitaminen, Mineralien, Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen eine einzigartige antioxidantive Kraft. Dazu gehören nach der ayurvedischen Lehre vorrangig Granatäpfel, Datteln, Trauben und Rosinen. Machen Sie sich zur Gewohnheit, jeden Tag Rosinenwasser zu trinken. Ayurveda empfiehlt Rosinenwasser beispielsweise, um die Leber zu entgiften, Verdauungsstörungen zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern. Sie brauchen 150 Gramm Rosinen in Bio-Qualität, die sie in zirka 400 Milliliter Wasser 20 Minuten lang bei kleiner Hitze köcheln lassen. Den Sud lassen Sie am besten über Nacht ziehen und genießen den Trunk lauwarm oder kalt über den Tag verteilt. Finden Sie am Abend „Zeit für sich“ und schließen den Tag.

Agnes Ada Herzog,

Ayurveda Business Health Coach

www.business-health-coach.com

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich herausfinden, was Aging für Sie bedeutet

und diesem Thema im Alltag mit Leichtigkeit und Neugier begegnen. Und

vielleicht haben Sie Lust, Ihren ganz persönlichen Aging-Namen zu kreieren?“