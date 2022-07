KI Philyra ermöglicht Kreation umweltfreundlicher Düfte

Smarte Assistenten unterstützen schon heute Parfümeure bei ihrer Arbeit. „Künstliche Intelligenz bereichert das kreative Potenzial unserer Parfümeure um neue überraschende Aspekte“, so Marc vom Ende von Symrise in INSIDE beauty 3/2022.

Ende Juni präsentierte Symrise seine erweiterte KI Philyra auf dem World Perfumery Congress in Miami. Philyra 2.0 ermöglicht den gezielten Einsatz umweltfreundlicher und nachwachsender Rohstoffe, mit denen Parfümeure innovative Duftkreationen schaffen können.

Philyra, deren Name aus der griechischen Mythologie stammt und für „Begleitung der Kreation“ steht, bereichert die kreative Arbeit von Parfümeuren nun auch mit nachhaltigen Facetten. Gemeinsam mit IBM Research hat Symrise in den vergangenen Jahren an der Evolution seiner kognitiven Kreativität auf Basis künstlicher Intelligenz in der Parfümerie gearbeitet.

Mithilfe von Philyra können Parfümeure künftig Düfte kreieren, die nachwachsende und biologisch gut abbaubare Duftkomponenten enthalten. Dabei können sie die umfassende Palette nachhaltiger und natürlicher Inhaltsstoffe von Symrise nutzen. „Mit Philyra 2.0 adressieren wir das wachsende Umwelt-Bewusstsein von Kunden und Verbrauchern. Sie wünschen sich Parfums mit innovativen Rezepturen und gleichzeitig besserer biologischer Abbaubarkeit ihrer Düfte“, sagt Claire Viola, VP und zuständig für die digitale Fragrance-Strategie.

Auf lange Sicht soll Philyra Parfümeure dauerhaft bei der Entwicklung kreativer und umweltfreundlicher Düfte binnen kürzester Zeit unterstützen. Sie bezieht Verbraucherwissen und Neurowissenschaften ein und integriert sie in das Philyra-Duftdesign.

„Besonders stolz macht uns, dass wir das erste Patent in rechnerischer Duft-Kreativität halten“, so Viola. Mit dem Upgrade von Philyra möchte Symrise nun kreative Düfte mit hohen Nachhaltigkeitswerten verbinden. www.symrise.com