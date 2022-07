Vor den Toren Neapels im gleichnamigen Golf gelegen, befindet sich die vom Jetset geliebte Felseninsel, welche durch ihre Höhlen am Meer berühmt geworden ist.

Capri – allein der Name klingt wie Musik in den Ohren. Er lädt zum Träumen und sehnsuchtsvollem Schwelgen ein und verkörpert die Lust auf ein bisschen „Dolce Vita“ – dem typischen Italien-Gefühl – wie kaum ein anderer Ort. Spätestens seit den 1950er Jahren ist die Insel dank Rudi Schurickes Schlager-Hit über die „Capri-Fischer“ als romantisches Sommerferienziel eithin bekannt. Bis heute zieht es Menschen an, die ein entspanntes Leben sowie den dazugehörigen Lifestyle zu schätzen wissen – und diesen ausgiebig zelebrieren: Feine Restaurants, Bars, Luxushotels und exklusive Shoppingmöglichkeiten gibt es hier en masse. Dabei misst das kleine Juwel im Golf von Neapel lediglich etwas mehr als zehn Quadratkilometer.

Jetzt den kompletten Beitrag in der SPA inside lesen oder SPA inside abonnieren