Nobilis Group – Vertriebspartner für die Düfte der Marke Tommy Hilfiger

Die Nobilis Group GmbH steuert ab 1. August 2022 gemeinsam mit dem Lizenznehmer Give Back Beauty den operativen Vertrieb für die Düfte der Marke Tommy Hilfiger in Deutschland, Österreich und der Schweiz und agiert als Service Partner für die DACH-Region.

Die 1985 in den USA vom Namensgeber gegründete Marke steht für den coolen Lifestyle, der auf Träumen und Entschlossenheit basiert. Auch die beliebten Düfte versprühen das amerikanische Lebensgefühl von Freiheit und Lässigkeit. Alle bestehenden Linien von Tommy Hilfiger werden weitergeführt und das Portfolio durch Neueinführungen kontinuierlich erweitert. Zusammen mit den Handelspartnern wird die Nobilis Group den Vertrieb von Tommy Hilfiger in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ausbauen und somit die Marke weiter stärken.

Die Nobilis Group GmbH ist der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Distributeur und Dienstleister im Segment der Luxus-, Prestige- und Lifestyledüfte in der DACH-Region und agiert seit fast 30 Jahren erfolgreich im Beauty-Markt.

Give Back Beauty ist ein weltweit agierendes Beauty Unternehmen, das globale Lizenzmarken und Unternehmen führt. Zur Gruppe gehören die Duftmarken Elie Saab, Chopard, Philipp Plein, Iceberg, sowie der italienische Distributeur Beauty & Luxury. www.nobilis-group.com