Herrlich … Nach einem heißen Sommertag gibt es nichts Erfrischenderes als in den Pool zu springen oder eine kühle Dusche zu nehmen. Wasser ist und bleibt unser Lebenselixir.

Die Zahl erstaunt immer wieder: zu etwa 70 bis 80 Prozent besteht unser Körper aus Wasser. Ohne das erfrischende Nass können wir also nicht existieren. Deshalb sollten wir etwa 1,5 bis 2 Liter pro Tag trinken, an heißen Tagen noch etwas mehr. Die restliche Flüssigkeit holt sich unser Körper aus der Nahrung.

Beautyprodukte sind gefragt

Viel Wasser trinken, schützt unsere Haut vor Feuchtigkeitsmangel und Trockenheitsfältchen? Leider nein. Genauso wenig hilft reines Wasser von außen. Das kann, im Gegenteil, der äußeren Haut sogar Feuchtigkeit entziehen, wenn beispielsweise im Winter trotz Händewaschen die Hände trocken und rissig erscheinen, oder nach einer ausgiebigen Dusche die Haut anschließend juckt und schuppt. Der beste Weg, die Haut von außen mit

Feuchtigkeit zu versorgen, sind daher spezielle Feuchtigkeitsprodukte. Und diese enthalten genau die Wirkstoffe, die die Haut braucht, um frisch und vital auszusehen. Ein Klassiker ist da beispielsweise Hyaluron. Hyaluronsäure kann eine sehr große Menge Wasser binden. Unterschieden wird zwischen hochmolekularer und niedermolekulare Hyaluronsäure. Je kleiner, desto tiefer dringt sie in die Haut ein. Auch Algen findet man häufig in Pflegeprodukten für feuchtigkeitsarme Haut. Sie fördern nicht nur die Durchblutung, sondern liefern der Haut jede Menge Feuchtigkeit und aktivieren die Zellerneuerung. Und, altbewährt, aber in der Wirkung einfach tadellos: Aloe vera. Die Wüstenlilie spendet intensiv Feuchtigkeit, kühlt und beruhigt zudem gereizte Haut vor allem nach einem langen Sonnentag.