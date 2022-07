Die zweitgrößte Insel im Mittelmeer punktet mit karibikgleichem Wasser, Traumstränden und bester Küche. Das freut vor allem Familien, die hier unbeschwerte Tage genießen.

Für viele ist Sardinien der Mittelmeertraum schlechthin – mit azurblauem Wasser und feinen Sandstränden. Gerade bei Familien und Badeurlaubern ist die Insel deshalb besonders beliebt. Was kaum einer weiß: Im Norden Sardiniens befindet sich ein Paradies aus rund 60 weiteren kleinen Eilanden. Sie sind der nördlichste Ausläufer der zweitgrößten Mittelmeerinsel und bilden zusammen den La-Maddalena-Archipel. Nur sieben von ihnen sind tatsächlich bewohnt – zu klein und schroff sind die anderen Inselchen, die fast wie kleine Felsen aus dem glasklaren Wasser ragen. Seit 1994 fallen sie unter den Schutz des eigens gegründeten Nationalparks. Viele Hotels und Resorts (darunter die kinderfreundlichen Delphina-Hotels, www.delphinahotels.de) bieten Bootsausflüge, inklusive Sprung in die blauen Fluten, an. Auch für Familien? Na klar. Schließlich gibt es hier unter anderem Seesterne, Korallen und sogar vorbeiziehende Delfinschwärme zu entdecken!

Wer Zeit für ein Inselhopping hat, besucht die kleine Insel Caprera: Hier befindet sich der „Spiaggia del Relitto“ – ein wahrer Bilderbuchstrand, der für das alte Schiffswrack bekannt ist, das hier inmitten des hellrosa schimmernden Granitsands liegt und Heimat zahlreicher kleiner Fische ist. Nicole Adami

