The Latest präsentiert weibliche Gründerinnen

Das von Dhi Matiole Nunes zusammen mit der führenden Brand Experience Company Avantgarde konzipierte Konzept „The Latest“ unterstützt weibliche Start-ups und Unternehmerinnen bei der Präsentation ihrer Innovationen und setzt die in The Latest repräsentierten Gründerinnen zum Internationalen Frauentag (08.03.) den ganzen Monat März in den Fokus. Die Female Founders kommen aus den Bereichen Body & Nutrition, Entertainment, Fashion & Travel, Home & Lifestyle sowie Technologie.

„Ja, ich bin eine weibliche Gründerin. Das ist Fakt. Aber das Ziel muss sein, nicht mehr darüber reden zu müssen, dass man eine weibliche Gründerin ist, sondern nur noch darüber zu reden, dass man ein Unternehmen gegründet hat.“

– Ebru Tuna, Founder Swype

Dieser Meinung ist auch das Team vonThe Latest, dem Store, in dem Handel konsequent als Dienstleistung betrachtet wird – bekannt aus den USA als „Retail-as-a-Service“. Auf einer kuratierten Präsentationsfläche, auf der sich unterschiedliche Start-ups temporär einmieten, werden einem innovationsorientierten Publikum auf dem Berliner Ku‘Damm im vierteljährlichen Turnus neue Produkte und Marken vorgestellt. Derzeit sind zehn weibliche Gründerinnen und Visionärinnen mit an Bord. Der Fokus liegt auf Innovationen, die bislang nur online oder noch gar nicht erhältlich waren und jetzt hier vor Ort erfahren und in Anwendung getestet werden können.

Besucher und Besucherinnen treffen in The Latest auf ein erfahrenes Brand Experience Team, das Kunden- und Markenerlebnisse sowie Innovationen in den Mittelpunkt stellt. Das von den vertretenen Marken geschulte Store Personal im The Latest Store nimmt die Besucher und Besucherinnen mit auf eine Shopping-Erlebnisreise, führt Interessierte in Produktwelten ein, ermutigt zum Entdecken und informiert – ohne Verkaufsdruck – über die präsentierten Produkte.

Das sind die Female Founders, die derzeit präsentiert werden:

Anja Bettin, Gründerin VENYA (Philosophy Brands) / Julie Kronstrøm Carton, Mit-Gründerin MATE.Bike / Anna Müller, Gründerin AIO Facemask / Ebru Tuna, Gründerin SWYPE Cosmetics / Stella-Oriana Strüfing, (Mit-)Gründerin LAORI Drinks / Diane Wendel, Gründerin Country Living / Sara Stichnote, Gründerin Goodgive / Leonie Lepenos, Gründerin MAATÏ MAATÏ / Ute Weiland, Geschäftsführerin Deutschland – Land der Ideen / Verena Pausder, „Das neue Land“