Als überdimensionale Reisschale konzipierte Stararchitekt Kerry Hill den dreistöckigen Bau mit Lotusteich auf dem Dach. Um ihn gruppieren sich Suiten, Villen und ein traumhafter Tropenpark mit Reisfeldern, Palmen, Bambuswäldchen, Frangipaniblüten. Und das „Sacred River Spa“ am Fluss Ayung. Alles dreht sich um Spiritualität, die auf Bali untrennbar verbunden ist mit Natur. Zertifizierte Heiler und holistische Therapeuten helfen gestressten Großstadtmenschen, in dieser paradiesischen Umgebung durch Reinigungsund Räucherzeremonien, Meditation, Heilmassagen, Klangschalen oder Yoga wieder Zugang zur entspannenden Ruhe der Natur zu finden. Überall laden Terrassen zur Entspannung ein, auch im raffiniert entlang des Flussufers angelegten Pool. Nur ab und zu gesellen sich Juchzer zu den Tönen der Natur, wenn eine Gruppe von Rafting-Fans auf Schlauchbooten zwischen Lianen, Kokospalmen und malerischen Felsblöcken durch das enge Flusstal gleitet … Ein Erlebnis für sich.

FOUR SEASONS

Am Rand von Ubud. Eine Autostunde vom Flughafen in der Hauptstadt Denpasar entfernt.

Das Four Seasons Sayan liegt zwischen Reisterrassen und Tropenwald am Rande des heute sehr touristischen Städtchens Ubud – das als kulturelles und spirituelles Zentrum Balis gilt. Aussteiger-Geschichten haben hier Tradition: Der deutsche Intellektuelle Walter Spies schuf in den 1930er Jahren die Pita-Maha-Schule für Malerei – Grundstein für die heute noch existierende aktive Künstlerkolonie.

www.fourseasons.com/jimbaranbay

